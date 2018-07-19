中海油稱今年將通過水路及管道加大南氣北運 力保冬季供氣

去年中國北方出現的「氣荒」對居民生活產生明顯影響，今年如何保證供氣成為國內能源企業關註焦點。中海石油氣電集團副總經理金淑萍周四表示，今年除了增加液態裝車台等基礎設施外，還將通過水路和管道增加「南氣北運」的能力，力保今冬北方供氣。

中海油是國內主要液化天然氣（LNG）進口商。她在出席上海一活動時指出，去年中國進口了約3,800萬噸LNG，中海油的進口量超過一半；今年中國估計進口5,000萬噸LNG，中海油的份額仍將在五成以上。

出於環保等因素，中國北方正推動「煤改氣」計劃，即以天然氣代替煤炭的能源政策。不過在冬季用氣高峰時，包括儲氣罐、LNG接收站及運輸管網等基礎設施嚴重滯後的問題相當突出。雖然國內三大能源公司今年已啟動相關基礎設施建設，但新建及擴建的周期較長，因此在設施建成前需要一些臨時措施，來渡過這段過渡期。

據金淑萍介紹，中海油正與交通部等相關部門合作，將嘗試以集裝罐海運的形式將其海南、廣東等接收站富裕的LNG，運往河北和山東，以舒緩當地供氣缺口。首批試點將包括一千個集裝罐，可裝運2,500萬立方LNG發往河北，若能在今年冬季周轉四次，那意味著給河北增加1億立方的天然氣供應。若試點成功，公司還計劃往山東運輸500-1,000個LNG集裝罐。

中海油還將與中石油合作，將南方LNG通過運輸管道運往北方，估計在去年1,000多萬立方運量的基礎上，今年能提高至3,000多萬立方。另外，中海油還將在其接收站新增50個液態裝車台，這樣使公司在高峰期每天增加1,000輛左右的出車量，輸送能力可提高近一倍。

據中海氣電公司網站，該集團目前已建成並運營廣東大鵬、福建、海南、珠海等七個LNG接收站，年接收能力2,780萬噸。若再加上在建的接收站600萬噸/年，公司共可達到3,300萬噸/年。

隨著中國經濟增長以及削減煤炭能源的使用，LNG進口逐年增加，據國際能源署(IEA)在6月底發布天然氣年度報告預計，2019年中國將成為全球最大天然氣進口國。

不過，隨著中國和美國貿易戰爭的升級，過去兩個月載有美國LNG前往中國的船只減少。2016年2月至2018年4月期間，中國對美國LNG的購買量占到美全部LNG的14%。但5月份僅有一艘從美國出發的船舶到達中國，6月份甚至一艘沒有，而今年1-4月共有14艘抵達。

路透上海7月19日

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