為升集團毫米波雷達應用再添新領域 獲臺鐵局決標權

為升 (2231) 集團旗下至鴻科技整合為升自主技術研發之毫米波雷達自動偵測系統，今天宣布取得臺鐵局「平交道障礙物自動偵測系統 293 處」案決標權，詳細決標審定仍待標案專案合約的簽定。毫米波雷達及 ADAS 系統研發與應用，為繼 TPMS(胎壓偵測器)後，是為升集團在前瞻、注重生命安全及自主技術發展理念下，積極整合集團資源佈局的關鍵高科技產品。



為升指出，毫米波雷達應用領域相當廣泛，商機也相當龐大，作為感應器的毫米波雷達，必須對各類應用領域，如露營車、皮卡、校車、小客車、卡車、重型摩托車等，其所處的當地法令規範，各客戶對駕駛情境要求的規格及應用體內部系統等投入較長時間客製化整合及測試驗證後，才能逐漸打開各應用領域市場，展現營運動能。



為升表示，毫米波雷達優越的自主技術為海峽兩岸廠商領先群，在售服 (AM) 市場不僅僅展現高度客製化技術能量，更贏得所對應的客戶口碑，預期毫米波雷達應用領域所帶來的龐大商機，將隨時間發酵逐漸貢獻為升營收。



為升指出，集團取得「平交道障礙物自動偵測系統 293 處」案決標權，正應證為升毫米波雷達 AM 應用市場的多元性，待該標案專案合約之簽定後，可為集團帶來營收成長的引擎。

