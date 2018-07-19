〈台積電法說〉Q3估季增8%符預期 虛擬貨幣需求不佳二度下調全年營收成長率

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今(19)日召開法說會，展望第 3 季，財務長何麗梅指出，預期美元營收將達 84.5-85.5 億美元，季增 8-9%，符合市場預期，不過台積電再度調降全年展望，預估全年營收以美元計算，年增幅為高個位數，約 7-9%，低於上季法說預估的 10%，也是台積電今年二度調降全年預估值。

台積電此次下調，是今年第二度下調財測，從年初創辦人張忠謀主持的法說會時，預估今年營收可望成長 10-15%，到上季法說時調整為年增 10%，直到此次年增幅度又縮水為高個位數 7-9%，今年營運逆風不斷。

何麗梅表示，再度下調全年營收成長幅度，是反映虛擬貨幣需求不佳，且今年智慧型手機相關晶片營收，預期將較去年衰退，導致台積電營收表現低於預期。

毛利率方面，何麗梅表示，第 3 季以 1 美元兌 30.5 元新台幣匯率假設計算，第 3 季毛利率估達 48-50%，可望較第 2 季成長，營益率估達 36.5-38.5%，同樣可優於第 2 季。

何麗梅強調，第 3 季毛利率上揚，主要是因產能利用率提升，另外還有匯率因素有利，不過 7 奈米將大幅出貨，營收比重預期將達 10%，將影響第 3 季毛利率約 1 個百分點。

總裁魏哲家表示，台積電第 2 季營收達陣法說預期，第 3 季展望智慧型手機出貨將成長，7 奈米產品預期將明顯放量，包含繪圖晶片、人工智慧、電競相關產品，營收都將較第 2 季增加，但虛擬貨幣產品預期會衰退。

以應用別而言，台積電預估，通訊晶片將成長，工業電子持平，電腦產品往下，消費性電子則微幅下滑。

就全年而言，魏哲家指出，今年半導體市場不含記憶體，預估成長 5%，其中晶圓代工營收估增 7%，低於原先預估的 8%，主要是因台積電全年營收也下調，影響整個產業成長率，而台積電則可望成長高個位數，約 7-9%。

不過，魏哲家強調，中長期而言，5G 通訊與 AI 發展，都將帶動半導體內含價值持續提升，可望推升高速運算需求成長，繪圖晶片、CPU、電競等相關產值增加。

魏哲家重申，台積電四大平台，包含智慧型手機、高速運算、物聯網與車用，都位處很好的產業地位，可望掌握未來 AI 與 5G 商機，且台積電先進製程進度領先，也不與客戶競爭，將有很高的機會享有未來成長性。

