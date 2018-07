亞馬遜曬Prime Day戰績：「史上最大」

周三,全球最大網路零售商亞馬遜發公告表示,今年的 Prime Day 促銷為「史上最大」,Prime 會員購買了超 1 億件商品。Prime Day 首日,7 月 16 日新增會員數量也創歷史之最。

據美國媒體 CNBC 報導,去年,亞馬遜表示 Prime Day 促銷活動期間,銷售增長 60%,創下該公司歷史紀錄,超過亞馬遜「黑五」與「網路星期一」 (Cyber Monday)兩日的銷售。 去年 Prime Day 期間,亞馬遜 Prime 會員也大幅增加,總會員人數首次突破 1 個億。今年亞馬遜還未公布 Prime Day 銷售的具體細節。

行業分析師認為,截止美國東部時間周二晚間,亞馬遜今年 Prime Day 促銷全球銷售額能達到 36 億美元。

今年的 Prime Day 促銷也是亞馬遜合併有機食品巨頭 Whole Foods 之後的首次。亞馬遜也為 Whole Foods 的顧客提供了各類優惠,比如,Prime 會員在 Whole Foods 店內購買 10 美元雜貨就能得到價值 10 美元的亞馬遜網站積分。

亞馬遜的公告提到,目前為止,Prime Day 活動中,全球銷量最好的商品是帶有 Alexa 音箱的 Fire TV Stick 和 Echo Dot。

周一下午,亞馬遜 Prime Day 活動開始數小時之內,曾遭遇網路故障。許多用戶反應無法登陸賬號或者無法搜尋到想要的產品。但亞馬遜的公告中並沒有提及這一點。

周二晨間,亞馬遜發言人向 CNBC 發 email 稱,「Prime Day 美國銷售創史上最好--事實上,今年 Prime Day 前十個小時的銷售年增率超過了去年 Prime Day 前十小時的銷售。」

亞馬遜公告顯示,亞馬遜網站上的中小型賣家銷售額已經超過 10 億美元。

消息傳出,亞馬遜股價創歷史新高,該公司市值達 9000 億美元,股價較去年上漲約 80%,但周三開盤後,亞馬遜股價小幅下跌。