無意挑戰思科 亞馬遜澄清：沒有出售網路交換機計畫

亞馬遜 (AMZN-US) AWS 執行長正式否認亞馬遜計畫向企業出售網路交換機的傳聞，上週該傳聞導致思科系統 (CSCO-US) 和其他大型網路公司的股價重挫。

思科發言人週三表示，「思科和 AWS 有著長期的客戶和合作夥伴關係，我們的執行長 Chuck Robbins 和 AWS 執行長 Andy Jassy 最近的一次通話中，Andy 證實 AWS 並未積極打造商用網路交換機。」

隨後 AWS 發言人證實此說法，但不再多加著墨。

網路交換裝置通常可讓用戶在私有資料中心和公用雲端平台來回切換，而網路交換機的主要功能包括物理編址、網路拓樸架構、錯誤校驗、幀串列及流量控制，目前交換機還支援 VLAN（虛擬區域網路）、鏈路匯聚，甚至有的還有防火牆。 目前在全球，思科、惠普、Arista Networks 、瞻博網路及中國華為等在這領域占據主流地位。

《The Information》上週五報導，亞馬遜考慮出售自有的網路交換機，內建 AWS 雲端運算產品的連結，可為企業用戶提供更多自訂服務，以區分現有市場的供應商服務，這樣用戶就可用更少的工程師管理資料中心，進而節省成本和提高效率。

消息傳出後，思科股價週五下跌 4%，市值蒸發約 85 億美元。

不難看出該計畫對網路硬體廠商構成極大的威脅，因亞馬遜擁有龐大雲端計算資料中心，可讓亞馬遜擁有進入網路硬體製造市場的專業知識和技能。

報導稱，亞馬遜的通用網絡設備將以開放來源軟體為基礎，來源自「白盒」製造商，可能使該產品比大型網路公司的產品便宜許多。