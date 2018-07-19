商品大王Gartman：道瓊3萬點 不是不可能

道瓊工業指數 (DJIA-US) 已經連續五個月在 25000 點上下震盪，知名經濟學家 Dennis Gartman 呼籲，道瓊 3 萬點是值得關切的里程碑。

年初至今，道瓊指數除了在 1 月 26 日創下歷史高點 26616 點之後，連續五個月都在 25000 點上下徘徊，週三 (18 日) 道瓊指數上漲 0.32%，收在 25199.29 點，連續 7 個交易日走揚。

道瓊指數日線走勢圖 (近一年以來表現)

道瓊挺進 3 萬點的關卡是極具野心的預測，需要 20% 的勁揚增幅，知名經濟學家 Dennis Gartman 在週三 (18 日) 給投資者的郵件中表示，道瓊疲軟的表現只不過是處於持續牛市的大規模盤整。

另一派的市場觀察者持不同意見，認為在關稅壁壘、全球貿易緊張局勢下，對經濟成長抱持隱憂，認為道瓊指數大漲 20% 樂觀地難以置信。

然而，Gartman 提出他的觀察，全球來看，亞股與歐股指數有類似的情況，歐股 Stoxx 50 已經在 3450 點附近盤整了 15 個月，同時德股 DAX 過去 12 個月也是在 12250 點間整理。換言之，這是一個正在發生的全球事件，全球股市目前處於整合向上突破的局勢。

Gartman 表示，如果過去 6 個多月以來的道瓊走勢證實是處於盤整階段，之後若噴發走強，技術面來說，挺進 3 萬點關卡並不是不可能的事。

Gartman 還提到，目前全球關稅壁壘和保護主義盛行，全球股市卻邁入盤整階段的現象令人非常訝異，可見投資者對貿易戰不必過於擔憂。