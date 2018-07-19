〈財報〉大摩Q2獲利年增39% 宣布47億美元庫藏股

摩根士丹利 (MS-US) 的第 2 季度獲利較去年同期增長 39%，給一系列的大銀行收益季畫下完美句點。優越的成績表明經濟持續走強，並且幾乎沒有顯示全球緊張局勢蔓延至金融業的跡象。

按資產計算，摩根士丹利為美國六大銀行中最小的一家，而在第二季財報中，摩根士丹利 EPS 為 1.3 美元，輕鬆超越了分析師預計的 1.11 美元，營收也較預測高出了 5 億美元。

上一次摩根士丹利公布的連續兩季的百億美元營收，是在金融危機爆發之前的 2007 年。而 2018 年前 6 個月的 218 億美元營收也創下了自家的歷史新高。

由首席執行長 James Gorman 領導的摩根士丹利正處於多年轉型期的後期。Gorman 積極的推動財富管理業務，為 350 萬戶美國家庭管理約 2.4 兆美元的金額。此業務穩定了整體財報，也鞏固了投資人的信心，以 4% 年增率逐步成長。

美國經濟的穩定成長、稅費降低、貸款需求增加、以及部分證券價格再度大幅波動，都為今年的大銀行財報提供了幫助。同行高盛 Goldman Sachs (GS-US) 週二 (17 日) 也公布了近 9 年來最好的上半年財報。

第 2 季財報顯示：

營收為 106 億美元。

每股純益 EPS 為 1.30 美元。

將回購 47 億美元庫藏股。

摩根士丹利財務長 Jonathan Pruzan 週三接受訪問時提到，公司現況良好，消費者現況也依舊良好，而波動性似乎是受控制的、孤立的，並沒有進入更廣闊的市場裡。Pruzan 認為，如果情況發生變化，會開始讓人們處於防守模式，而今年下半年也會有所不同。

摩根士丹利的股本回報率本季度達到了 13%，也是 Gorman 所設定的目標。在過去的幾年裡，摩根士丹利的零售證券一直是公司內部的搖錢樹，但本季度開始，投資銀行業務則是呈現大幅成長。

合併交易和投資銀行業務營收為 57 億美元，比去年成長 20%，並且自 2007 年以來上半年的業績達到最佳水平。合併諮詢、股票交易、和股票承銷的營收年增率也都落在雙位數。債務交易和商業承銷就不那麼顯著了。

摩根士丹利股價週三 (18 日) 收盤上漲 2.81% 來到 50.56 美元。

摩根士丹利股價日線趨勢圖

摩根士丹利的銀行資產，其監管銀行實體的貸款和其他工具，本季度首次突破 2000 億美元。在金融危機期間，該公司轉變為一家零售銀行，並一直在努力發展這項業務。公司貸款年增率也因此成長了 21%。

在消費者方面，該公司一直在推動抵押貸款和經紀人投資組合支持的貸款進展普通。Gorman 認為一般民眾的存款業務將是該銀行未來會注重的。