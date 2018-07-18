港股微跌65點 小米彈升3%

受美股隔夜上升帶動，恆指今早（7月18日）止跌回升，較昨日收市28181點高開145點，早段曾上至全日高位28, 380點，但10天線附近見阻力。午市後股價則轉頭向下，低見28, 052點，全日恒生指數收市報28117點，跌65點或0.23%；交投繼續疲弱，成交金額762億港元，全日波幅328點。

國企指數收市報10,578點，微跌14點或0.13%。

港交所公佈與上海交易所和深圳交易所達成協議，就同股不同權公司(WVR)納入港股通標的，設立穩定交易期機制，並將盡快研究新機制具體方案和細則。小米-W(01810-HK)再次有望獲納入港股通標的，股價顯著造好，終止兩日跌勢。收市報21.55港元，升0.65港元或3.1%；成交金額31.18億港元。

騰訊(00700-HK)早段曾一度重返380港元以上，高見383港元；惟下午升幅顯著收窄。收市報378港元，升2.2港元或0.6%。

遭野村、大和唱淡的瑞聲科技(02018-HK)，股價顯著下挫，收市報103.3港元，跌4.5港元或4.2%；成交額增至11.9億港元。野村指瑞聲面對競爭壓力上升，來自半導體和聲學產品銷售貢獻下降，將其目標價由141港元下調至118港元。而大和則指瑞聲客戶存貨有所調整，iPhone X需求下降和Galaxy S9訂單前景下降，料第二季收入環比跌6%至44億元人民幣。

獲美國解除禁制令，近一周累計升幅達47.9%的中興通訊(00763-HK)，今天股價顯著回吐，收市報15.46港元，跌1.02港元或6.2%。

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