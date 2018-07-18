波音看未來20年航空市場：中國是最大買家 中型客機成主流

波音 (BA-US) 一年一度發表其年度展望，週二 (17 日) 在英國的 Farnborough 航空展上發布了年度產業預測，認為噴氣式客機的需求在未來 20 年會更強勁，估計市場將達 6.35 兆美元。

波音的這個預測數字比去年略有提升。而全球客機市場正在轉型中，波音認為市場會往三個方向發展：

一、亞洲是最大的市場

波音預測，未來 20 年內銷售的客機中有 40% 將用於亞太地區，大約是 17000 架，幾乎是北美和歐洲市場的總和。

此外，到 2037 年止，亞洲航空公司的客機數量將比北美航空業者增加 75%。目前雙方的數量大致相等。

而且，毫不意外地，中國將是最大的買家。波音預計中國將在未來 10 到 15 年內超越美國，成為全球最大的國內航空旅遊市場。

二、舊機需要汰換

全球航空機隊正在老化。雖然目前執勤中的客機只有約 4% 的使用時間超過 25 年，大約是 900 架，但未來幾年會有更多客機迎來 25 歲生日。

到下一個 10 年中期，每年大約有 500 架客機將進入高齡期，是今天的 2 倍多。

較舊的客機相對而言是高油耗的，燃料的高成本是航空公司想要汰換它們的一個原因。波音公司預測，未來 20 年內銷售的客機中有 44% 將用於汰換舊型的客機。

三、中型客機勝出，而非小型客機

你是否常常卡在單走道飛機的座位上？別抱怨，習慣就好，因為以後都是這種機型的天下。

波音認為 20 年後，像是波音 737 和 737 MAX 這種類型的噴氣客機將占據近 70% 的市場，高於目前的 64%。市占率的增加主要來自小型區域客機的升級，因為載客量低的小型客機燃油效率並不經濟。

當然，廣體客機要貴得多。波音預計航空公司將在大型客機上花費 2.5 兆美元，平均每架約 3.07 億美元，而每架窄體客機僅需 1.11 億美元。