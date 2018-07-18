〈粵港澳大灣區〉濱海灣新區3年完成基建 陸廠大咖進駐也招手台商

全球最長跨海大橋港珠澳大橋可望今年下半年正式通車，大橋啟用，粵港澳大灣區的建設也在如火如荼的推動，東莞濱海灣新區管委會委員吳慶球透露，預計 2020 年完成區內基礎建設及 3 大啟動區，目前已引進紫光集團等人民幣 2700 億元的 3 個投資項目，未來也鼓勵及支持台商投資。

粵港澳大灣區指的是連結香港、澳門兩個特別行政區，加上廣東省珠三角包括深圳、東莞、廣州、珠海、佛山、中山、肇慶、惠州、江門等 9 個城市，跟東京灣區、紐約灣區、三藩市灣區等世界幾個大灣區相比，香港貿發局研究部大中華區首席經濟師黃醒彪認為，粵港澳大灣區面積、人口最大，且有珠三角多元化的製造業基礎，將帶動一帶一路另一波全球化的發展。

黃醒彪指出，粵港澳大灣區可從兩方面推動地區經濟進一步發展，從大灣區內的集聚效應提升效率及競爭力，同時提升開放及國際，強化作為中國與世界經濟的連繫點；香港的角色就是引進海外科技跟內地企業合作，同時發揮在國際金融、航運、及貿易三大中心的功能，透過香港在法律仲裁、貿易物流、金融服務的國際地位，帶動灣區經濟升級。

港珠澳大橋是連接香港、廣東珠海、澳門三地的重要交通建設，總長 55 公里，投資金額達人民幣 480 億元，可望在今年底正式通車啟用，隨著港珠澳交通的更加便利，代表著粵港澳大灣區的建設也在積極推動中。

東莞全市共有工業企業 15 萬多家，形成電子信息、服裝家具、五金模具等產業集群，構建出 30 多個行業和 6 萬多種產品非常完整的製造業體系，是全球最重要的電子產業基地，10 多種產品占國際市場份額過 10%，其中尤以智慧手機產業最為發達，華為、OPPO、VIVO 手機出貨量穩居全球前六，全球每 5 支智能手機就有 1 支來自東莞。

東莞有松山湖高新區集聚散裂中子源、華為終端總部、國際機器人基地等重大科技裝置，區內有著名跨國企業、創新孵化平台；另外，濱海灣新區由交椅灣、沙角半島、威遠島組成，規劃面積 83.2 平方公里，是東莞未來融入大灣區城市群的橋頭堡。

粵港澳大灣區為全球四大灣區之一，是推動一帶一路倡議的先鋒地區，濱海灣新區位處大灣區核心地區，規劃打造成一廊 (濱景觀長廊)、一帶 (城市集聚發展帶)、三中心，包括交椅灣產業中心，沙角半島城市中心，威遠島生態文化和國際交往中心，將以科技創新、總部經濟、現代服務為主導，全面打造為東莞市產業之芯。

濱海灣新區的重點項目包括城市基礎設施，深茂鐵路等交通設施，濱海景觀長廊，海灣大道；還有三大啟動區，包括灣區一號交椅灣啟動區、濱海灣站 TDO 城市綜合開發 (沙角半島啟動區)、及威遠島啟動區；重大產業項目則有步步高智能製造中心、紫光芯雲產業城、平安智慧新城。

吳慶球指出，濱海灣新區是國家戰略定位為先導發展區域，將深度對接港澳，同時鼓勵支持台商進行投資，灣區的開發也訂定基本目標，3 年打基礎，5 年大發展，10 年建新城，預估到 2020 年之前要把基礎設施進行規劃及建設，從 2017 年開始做總體規劃，今年包括發展總體規劃將會定局，結合大灣區配合國家戰略一起配套建設。

他表示，3 年要完成基礎設施，沒有基礎設施的話很難推動一些大的項目，另外，3 個啟動區包括交椅灣的啟動區，是以產業橫跨第三產業服務配套的平台來推動；TOD 涉及深貿的規範，預計 2020 年建成 20 萬平方米的 TOD 綜合開發；威遠島啟動區部分，接下來到年底前要跟平安集團簽訂人民幣 3000 億元的整島開發。

吳慶球指出，去年把基本定下來之下，經過半年多的前期作業，把低窪農田填起來，做為未來的填海預熱，目前填海還沒開始，但到 2020 年基礎設施將會建好，啟動區也會啟動；再來的 5 年 (2020-2025)，主題規劃的三大板塊、六大功能區功能要基本實現，幾個功能區要真正有比較好的效果。

在招商計畫部分，他透露，目前已簽了人民幣 2700 億元的 3 大項目，包括清華紫光集團、華潤集團及中國平安等；吳慶球強調，全球化趨勢下，濱海灣新區開放程度將會加大力道，在面向國際策略下，強化港澳台及國外企業的招商，除了中國本土企業，也將積極吸引外商及台商參與投資。