區塊鏈時代來臨 專家：未來將從信任人變成「信任機器」

區塊鏈近來因比特幣等虛擬貨幣崛起而廣泛被人討論，不少產業也對於將這項科技導入實際應用躍躍欲試，不論是金融交易以及加值服務、抑或是使用在傳統產業上。曾在瑞典工作並將北歐 FinTech 應用引進回台的雪喬公司執行長周頌鈞就指出，區塊鏈是一種創新，將改變人們對信任的看法，未來將由信任人轉為「信任機器」。

區塊鏈應用廣泛，不只用於金融交易，在顧客忠誠度管理、資訊安全、政府服務、供應鏈管理等領域都在快速成長中。周頌鈞表示，區塊鏈優勢不再需要中央管理，系統是去中心化，透過點對點即可交易，資料雖透明但保持匿名性，且分散的資料處理與儲存，人都不能干擾或改變結果，大大增強資料安全性，也讓人從信任人，轉變成為信任機器。

以信用卡交易為例，傳統信用卡支付，必須透過銀行確認消費者身份，並由銀行作保，預先支付給店家，這是相信人的概念，但到未來應用區塊鏈技術，交易行為會被記錄在區塊鏈上，由區塊鏈來驗證使用者身份和紀錄交易結果。

不過機器要被相信，必須透過數學運算證明系統無法被竄改，資料產生時也由眾多系統共同證明、能同步儲存在多個不同管理單位的分離系統，且來源、歷史和過程都可被追朔。

區塊鏈使用多種資訊安全技術，像是雜湊函數 (HASH) 可將資料轉為數列，除擁有不可逆性外，所產生的函數也擁有單一性，若資料被更改，序列也會改變而被發現。莫克樹 (MERKEL TREE) 則將海量資料，統整成一個 Root Hash，除確保資料完整性及加密性外，透過簡單的階層運算，可快速驗證大量資料的正確性。

另外公私鑰對 (PUBLIC/PRIVATE KEY PAIR) 則是利用公鑰加密只能私鑰解、私鑰加密只能公鑰解的原則進行加密及權限管理。利用公私鑰，使用者可在保持匿名情況下證明身份，具有驗證性，而公私鑰機制也能保證資料完整性。

最後周頌鈞也強調，區塊鏈雖非百分之一百不能被竄改，但隨著規模越大，篡改者付出的代價就越高。隨著區塊鏈發展腳步越來越快，預計在不久的將來，企業營運、人們的生活模式都將出現革命性的改變。

鉅亨網觀察不少投資者對於新興投資商品或趨勢感興趣，但不知從何得知相關資訊，有感於此，創辦鉅亨小聚系列課程，今日第一堂課「2018 區塊鏈的落地應用」就周頌鈞，以及台大資訊工程學系暨資訊網路與多媒體研究所副教授薛智文到場分享。