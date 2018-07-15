〈粵港澳大灣區〉松山湖青創基地招手台創業家 生技、新材料最被看好

粵港澳大灣區商機正在發酵中，東莞松山湖高新技術產業開發區是相當重要對接園區，東莞台灣青年創新創業服務中心就隱身在園區內，鎖定電子信息、生物技術、機器人、新能源、文創電子商務等產業，招手台灣青年創業家加入，目前已進駐團隊 62 家，目標在 3 年內引進 100 家以上台灣青年創業項目落地發展。

東莞台灣青年創新創業服務中心是東莞松山湖海峽兩岸青年創業基地的執行服務機構，在 2015 年 10 月授牌，東莞市政府配套人民幣 5000 萬元支持松山湖青創基地發展，進駐優惠包括創業啟動金人民幣 20 萬元，60 平方米的人才公寓，境內外培訓參展 1 年內補貼 20%，最高人民幣 5 萬元，辦公場地 2 年免費，70% 貼息貸款，人民幣 5-20 萬元的貸款支持 2 年財政。

另外還有青創基金人民幣 1500 萬元，導師諮詢，產業化服務及配套服務，目標在 3 年內引進 100 家以上台灣青年創業項目落地發展，以 45 歲以下台灣籍青年創業家為主要服務對象，產業發展方向鎖定電子信息、生物技術、機器人、新能源、文創電子商務。

東莞台灣青年創新創業服務中心副總黃朝凱指出，目前已入駐基地 62 家，包括機器人 7 家，文創電子商務 21 家，電子信息 11 家，生物科技 13 家，新能源環保 10 家，還有 38 家入駐辦理中；最高時進駐團隊曾達 65 家，由於已經到達滿負荷的程度，已在進行辦公區擴建，希望可以讓排隊的團隊進來。

黃朝凱表示，進駐的項目 80% 來自台灣，20% 則是在地的台灣青年或是企業家二代自己出來創業的項目，目前 62 個台灣青年企業項目已經落地，以青創中心為平台發展大陸市場。

他說，進駐團隊很多，項目包括生物技術，高端電子產業等，以 Teamosa 團隊來說，產品項目是泡茶機，目前已在洽談人民幣 1000 萬元的融資中，創業者是台灣人，在美國已把產品做出來，甚至眾籌完成，到中國發展當地市場，選擇在青創中心落腳，目前第二代的產品也在研發中，可以快速檢測農葯殘留。

發展的不錯的還有一個項目是 3D 攝影機，主要是做微型 3D 攝影機，可在很短時間內可以拍出 3D 影片；另外包括醫美、工業設計、生醫團隊、物聯網，交通電子也都有進駐。

黃朝凱強調，跟其他孵化器比較，青創中心吸引台灣青年創業家的優勢在包括生技產業、高端電子產業、新材料發展上，東莞的發展愈來愈好，愈來愈有優勢，東莞在生物技術、高端電子、新材料是很棒的，可以說是台灣青年創業家的不二首選，且相對廣州及深圳來說，東莞的創業成本比較低一點。

他指出，台灣企業在青創中心落地的特色，跟一般辦公室成立的方式不太一樣，項目團隊 80% 在台灣自已有公司，或研發單位在台灣，落地發展以拓展業務為主，先初期拓展業務為主，到一定市場規模後，可能會設立工廠，青創中心可以當作一個創業平台，一個跳板，幫助他們落地發展。

黃朝凱說，目前進入第 2 年，東莞市政府提撥的資金中已使用人民幣 1000 多萬元，有的項目到一定規模就畢業出去，希望團隊快速長大然後畢業，目標是讓他們趕快成功，趕快畢業變成重要企業，最快的項目也有半年就成功畢業的。

