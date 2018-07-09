〈粵港澳大灣區〉解決香港經濟結構矛盾 深港合作吸納國際人才

粵港澳大灣區最近 1 年是香港未來發展前景的關鍵計畫，香港一國兩制研究中心研究總監方舟今 (9) 日指出，大灣區的建設有助解決香港經濟結構的矛盾，結合香港金融實力及珠三角的製造及產業鏈，朝全世界頂端領道地位發展，推動中的港深科技合作園區就是其中的前期項目，利用一國兩制的優點，可以進一步吸納全球人才。

方舟指出，粵港澳大灣區規劃包括港澳及廣東珠江下游 9 個城市，幫助香港及澳門的策略性很強，尤其是香港雖然 GDP 成長 4%，失業率 2.8% 以下，財政盈餘高，宏觀數字來看很好，但卻存有結構性問題及矛盾。

他表示，第一個是問題是香港經濟產業結構較窄，主要包括金融及地產這些高端產業，消費型務業務也占很大比重，香港沒有製造業，只有零售、餐飲、旅遊等，這些行業都是比較基層的人力，金融及專業服務是高端人力，但雇用的人數較少。

方舟說，經濟結構窄，造成大學畢業生找不到想要的職位，結構性錯配相當嚴重，另外，房價高到一般人很難承受的價格，香港與中國存在一條邊界，造成無法到更外圍的腹地生活或是工作；中國己經認知這個問題，實際上是想創造更大腹地，一個是經濟活動腹地，一個是生活空間腹地。

他強調，透過粵港澳大灣區打通這政策上的壁壘，港澳年青人可在更廣的腹地上尋找機會；對照世界其他灣區包括東京灣區、紐約灣區、三藩市灣區，粵港澳大灣區在未來 GDP 一定是第一，但仍存有其他的差距。

方舟指出，粵港澳大灣區在全球經體系中，金融科技還不是最頂端，目前全球領導者地位例如紐約金融是最頂端，三藩市區的科技也是最頂端，粵港澳大灣區目標是要做到最頂端的地位。

他表示，粵港澳大灣區中，金融中心在香港，高科技中心在深圳，珠三角有強大製造及產業鏈，以產業來說是相當深，但目前高度不及世界頂端的標準，因此下一步是要往更高端世界核心區地位發展 。

方舟指出，粵港澳大灣區會有一個規劃綱要，採分階段實施，當一個項目成熟時，就可以先推出，以深圳及香港來說，推動中的港深科技合作園區，就是利用自由港的便利條件，由兩邊組董事會來開發位於深圳河中的一個島，把研發中心放在島上。

他表示，深圳有很強的科技產業，島的位置畫歸香港管理可以適用較低的稅率，因此把研發中心放在島上，可以吸納國際最好人才來 ，在香港管轄下享受自由進出，稅的便利等。