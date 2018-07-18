傳統電視出局 SmartTV市佔大增至電視總出貨量70%

調研機構 IHS Markit 數據顯示，智慧型電視於全球電視總出貨量的佔比，將從 2015 年的 45% 在今年攀升至 70%，串流影片服務的崛起，有助於提升智慧型電視的銷售。另一方面，2018 年全球電視總出貨量有所回升，主要由於 LCD 面板電視價格崩盤。

IHS Markit 研究與分析主任 Paul Gagnon 表示，智慧型電視的銷售，預計今年在全球各地區皆會有所提升，此趨勢將一路持續至 2020 年的東京奧運，此外，串影片服務的持續增長，幫助提升了這幾年智慧型電視的銷售。

越來越多消費者認為串流功能為電視的必要性功能之一，串流是觀賞超高畫質 (UHD) 節目的唯一方式之一，而市場上現在有許多價格親民支援 4K 的電視，因此許多消費者拋棄傳統電視，改為購買智慧型電視。

Gagnon 指出，科技大廠推出的智慧型語音服務助理，功能持續進步並且能與智慧型電視相容，如 Amazon Alexa 與 Google Home 等，因此進一步提升消費者對智慧型電視的需求。

Android 是目前最受歡迎的智慧型電視操作系統平台，包含 Android TV 或許多由中國電視品牌使用的修改版本。IHS Markit 預計 Android 將在 2022 年前，持續提升市佔，因其為支援 Google Home 的熱門第三方平台，排名在後的為三星的 Tizen 操作系統與 LG 電子的 webOS。

2018 年智慧型電視的作業系統市佔

IHS Markit 的最新預測指出，目前僅在北美市場推出的 Roku TV 和 Fire TV，因面臨利潤壓力，未來將持續尋求擴充市場的辦法。Roku TV 預計在未來 5 年內將擴展到北美以外的市場。