＜財報＞思科Q3獲利優於預期 盤後卻挫4% 分析：獲利了結

思科 (Cisco) (CSCO-US) 週三 (16 日) 雖公布第三財季 (4 月 28 日止) 獲利優於預期，但盤後仍挫約 4%。

財報重要數據： 每股純益：不含一次性項目，66 美分 vs. 65 美分 (Thomson Reuters 調查的分析師預期) 營收： 124.6 億美元 vs. 124.3 億美元 (Thomson Reuters 調查的分析師預期)

針對第四財季財測，思科預期每股純益 68-70 美分，不含一次性項目。營收成長估計 4%-6%，約介於 126.2 億至 128.6 億美元。根據 Thomson Reuters 調查，分析師預期 Q4 不含一次性項目每股純益 69 美分、營收 127.3 億美元。

根據 StreetAccount 數據，思科服務業務部門營收 31.6 億美元，低於 FactSet 共識預期的 32.3 億美元。

但 StreetAccount 表示，思科 4 類產品項目中，有 3 類均超過預期，最重要的基礎設施平台部門 (含數據中心網絡交換機) 的營收為 71.6 億美元，高於 FactSet 共識估計的 71.4 億美元。

Raymond James 分析報告指出，思科在銷售其 Catalyst 9000 交換機上「持續締造成功」，且他們要求顧客購買軟體授權的舉動也支撐了公司轉型至更聚焦軟體的模式。

思科執行長 Chuck Robbins 在週三財報後的法說會上表示，思科將推出更多軟體服務，包括與路由器產品相關的服務。「這會造成短期的阻力，但我們認為這業務長期來說，當然是該做的事情。」

「其他產品」部門不達預期，營收 2.49 億美元，低於共識預期 2.53 億美元，該類別營收下降 6%。

Neuberger Berman 資深分析師 Daniel Flax，認為思科股票可能因為今年表現很好而遭獲利了結出售。「思科持續多方面推動更多軟體和服務，這會讓營收增加，且讓業務真的比以往更加持久。」再加上思科在一些領域具有領導性的解決方案，例如安全領域，而且正將大量資本返還給股東，Flax 認為「中長期來看，這是一個好發展。」

思科今年迄今股價上漲 17%。

思科股價走勢

Kramer 在法說會上表示。本財季思科將 670 億美元匯回到美國，並因應近日的稅改，認列 13 億美元一次性海外稅收費用。

另外，思科行銷長 Karen Walker 週三在部落格上表示，由於擔心廣告出現在 YouTube 上的敏感內容，所以公司已經撤下所有 YouTube 上的網路廣告。

但該部落格內容似乎週四已自思科網站移除，但思科沒有回應為何移除。

該篇內容提到，公司不希望自己的廣告「意外出現在錯誤的地方，例如在有敏感內容的串流影視上。」但也補充公司會持續使用 YouTube 作為分享思科影片內容的平台。

擁有 YouTube 的谷歌公司回應，已經與廣告商合作做一些改變。谷歌發言人表示，「我們與廣告商合作，對如何透過更嚴格的政策、更好的控制和更高的透明度，來對 YouTube 上實踐營收的方式做重大調整。我們致力持續這樣的對話，並將事情做好。」

4 月時，美國 CNN 報導，包含思科在內超過 300 家企業的廣告在 YouTube 上極端主義的頻道上播出，這企業可能在不知情的狀況下，透過支付給 YouTube 的廣告費而間接資助了這些頻道。