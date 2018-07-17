拚多多將於美國上市 最高擬籌資18.7億美元

由騰訊 (00700-HK) 支持的中國電商平台拼多多計劃在美國 IPO 籌資，來與阿里巴巴 (BABA-US) 等對手競爭。

總部位於上海的拼多多預計以每股 16 至 19 美元的價格發行 8560 萬股美國存託股票，最高融資預估為 18.7 億美元。此外，騰訊和現有股東紅杉資本表示將在此次 IPO 分別增持 2.5 億美元。根據其提交的文件顯示，IPO 後拚多多預估將價值 210 億美元。

這家擁有三年歷史的新創公司拼多多是由前谷歌工程師黃崢創立，黃崢利用自己對遊戲機的知識將拚多多轉變為新的用戶體驗。

該公司所設計的 app 很有遊戲感覺，包含彩色的圖片和隱藏版的便宜價，雖然早期拼多多的成功是依賴微信以病毒式傳播來推動，但最近的用戶成長則是依賴更多傳統廣告，例如在世界盃時段中的昂貴廣告。

圖片來源：拼多多

拼多多在截至今年 3 月份的三個月內，銷售和營銷費用從去年同期的人民幣 7390 萬元激增至人民幣 12.2 億元。

「三年來我們的平台仍在蓬勃發展，我們知道未來將面臨許顯著的挑戰和不確定因素，」黃在致股東的一封信中表示。「我們的長期願景和對於內在價值的追求可能並不總能夠轉化為近期利潤。」

「他們肯定需要資金支持業務成長，」Gartner 研究主管 Sandy Shen 在一封電子郵件中說。「就拼多多而言，他們在用戶獲取、折扣、促銷和新功能開發方面投入了大量資金，但至今他們還沒有賺到錢。」

拚多多週一 (16 日) 曾表示，截至今年 6 月份為止的 12 個月內，已有超過 3 億活躍買家進行了 2621 億元人民幣 (390 億美元) 的交易。據熟悉該交易的人士稱，這種成長助益了拚多多在 4 月份的籌資中，大約增加了 10 倍的價值。據報導，拚多多 2017 年營收成長了兩倍，達到 2.78 億美元，但損失增加了 55%，達到 7950 萬美元。

「拼多多的優勢實際上就是價格折扣，但如果你沒有這種優勢，那麼客戶會繼續買單嗎？」金英證券分析師 Mitchell Kim 說。 「該公司在利用全球對高科技產業的高額估價。然而隨著大量相似的公司湧入，越來越多的投資者將開始尋求質量，並更加挑剔。」