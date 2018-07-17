美股盤前FANG皆跌 投資專家：這將是艱辛的一天

今 (17) 日美股盤前，創新科技龍頭 FANG(四大尖牙股)，全數走跌，投資專家直言，「這將是艱辛的一天」。

台北時間週二晚間 7 點 39 分，Investing.com 數據顯示，道瓊期指下跌 20 點 (0.08%)，標普 500 期指下跌 0.11%、那斯達克期指下跌 0.11%。

在此同時，臉書 (Facebook) 盤前股價下跌 0.89%，亞馬遜 (Amazon) 跌 0.63%，Netflix 重挫 12.85%，Google 母公司 Alphabet 跌 0.66%。

Netflix 盤前股價大跌。(圖：翻攝自 CNBC)

根據 CNBC 報導，Bleakley Advisory Group 投資長 Peter Boockvar 表示，對 FANG 股票來說，這將是艱辛的一天。

Boockvar 指出，FANG 股價具指標意義，猶如模範生，「表現優異時，會推升估值，當估值高到一個程度，就沒有『犯錯餘地』了。」

週一美股漲跌互見，道瓊工業指數收漲 44.95 點 (0.18%)，至 25064.36 點；標普 500 指數收跌 2.88 點 (0.10%)，至 2798.43 點；那斯達克指數收跌 20.26 點 (0.26%)，至 7805.72 點。

Netflix 於週一盤後公布第 2 季財報，美國用戶新增 67 萬，低於分析師預期的 119 萬；國際用戶增加 447 萬，亦不及分析師預期的 497 萬，導致其盤後股價重挫 14%。

Netflix 每股純益 (EPS) 為 0.85 美元，優於市場預期的 0.79 美元；營收增約 4 成，至 39.1 億美元。