拼多多更新招股書：披露估值區間及第二季數據 騰訊紅杉增持

周二凌晨，中國新電商平台拼多多向美國證券交易委員會（SEC）更新了此前提交的招股書。該公司計畫在那斯達克全球精選板塊申請掛牌，代碼：PDD。

營運數據

招股書顯示，拼多多平台收入繼續保持高速增長。去年，拼多多全年傭金及廣告收入為 17 億元。今年第一季，拼多多傭金及廣告收入達 13 億元，較去年同期大漲 37 倍；營運虧損為 2.53 億元；凈虧損為 2.01 億元。

數據顯示，截止 2018 年 6 月 30 日的 12 個月間，拼多多 GMV 達 2621 億元，活躍買家數達 3.44 億，活躍買家平均消費額從 674 元增至 763 元。今年第二季，拼多多的平均月活用戶達 1.95 億，環比增長 17%。

招股區間：16 美元 - 19 美元

拼多多將以每股 16 美元至 19 美元的價格發行 85,600,000 股美國存托股票（ADS），並給承銷商 12,840,000 的超額配售，按發行區間最高價格計算，拼多多最高擬融資 18.7 億美元。

若以最高 19 美元的超額發行計算，拼多多市值或將突破 240 億美元。招股書同時顯示，今年 3 月，拼多多曾以 125 億美元左右的估值完成一輪融資。

華爾街見聞見智研究所測算了拼多多的三個估值結果，分別對應投資圈的樂觀預期、悲觀預期和中性預期。

在樂觀假設下，拼多多的估值可以達到 400 億美金；在悲觀假設下，其估值不足 100 億美金。估值的巨大差距正是對重大風險及不確定性判斷存在分歧的量化反映。

騰訊及紅杉擬增持

騰訊和紅杉資本擬在此輪 IPO 中分別增持 2.5 億美元。

預計本輪 IPO 後，創始人、董事長兼 CEO 黃崢將佔股 46.8%，擁有 89.8% 的投票權。騰訊所占股比為 17.0%，投票權為 3.3%。高榕資本持股比例為 9.3%，投票權為 1.8%。紅杉資本持股比例為 6.8%，投票權為 1.3%。

騰訊是拼多多的戰略股東。見智整理的拼多多優先股股東名單顯示，騰訊在 2017 年 2 月和 6 月分別向拼多多投入 3000 萬和 1 億美金，並於 2018 年 3 月一次性投入 10 億美金。騰訊不僅為拼多多提供了資本，還提供了流量護城河。

華爾街見聞見智研究所根據招股書測算了拼多多的優先股股東總回報率，下圖根據拼多多 IPO 融資前計算：

見智研究所認為，拼多多 GMV 的高增長本質上是由極致低價和誤導性營銷共同推動的。拼多多默許甚至鼓勵商家的誤導性營銷活動，讓顧客感到用 5000 元就可以買到 50000 元的高質量商品，這就是活躍用戶數和 GMV 暴增的秘密。

因此，「如果拼多多不做出改變，現有電商服務並不具備對巨大流量體系的長期持續承載能力，當大部分消費者認清本質時，拼團市場會萎縮回它原本應有的形態。」

大佬加盟

拼多多將實施眾多科技股採用的「同股不同權」的 AB 股結構，即 A 類股票投票權為 1：1，B 類股票投票權為 1：10，B 類股票賣出時自動轉為 A 類股票。這種雙層股權結構也被谷歌、Facebook 等多家公司採用。

更新後的招股書披露，公司計劃將 40% 的募資款用於增強和擴大公司現有業務，40% 的會用於技術研發，剩餘資金會用於日常公司營運和潛在投資項目。

更新後的招股書還顯示：拼多多的公司主體由「Walnut Street Group Holding Limited」變更為「Pinduoduo Inc．」，並迎來一支由知名商業領袖和頂級學者組成的「豪華」顧問委員會，其成員包括高盛前總裁約翰．桑頓（JohnL.Thornton），新加坡前外長楊榮文，以及人工智慧專家、前百度總裁陸奇等。

拼多多此次 IPO 承銷商為高盛、瑞信、中金和華興資本，受託銀行為德意志銀行。