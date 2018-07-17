〈財報搶先看〉高盛Q2財報亮點？華爾街看好EPS成長18%

投資銀行高盛 (GS-US) 將在今日 (17 日) 發布第二季財報，華爾街分析師表示，受惠於股票交易量提高、健全的資產管理、結構型債券承銷費、以及受惠川普稅改而降低的稅費，預估每股純益 (EPS) 為 4.66 美元，年增率 18%，然而受到調高利率、地緣政治和貿易戰的因素影響，預估第二季會比上一季營收下降 37%。

華爾街分析師點出交易量、承銷量是高盛第二季財報表現的主要亮點。

高盛近半年來股價以下跌 8.76%，17 日收漲 2.22%，來到每股 231.44 美元。

近月在景氣的就業數據激勵之下，高盛股價從 2 月開始穩定成長，但受到 6 月底貿易戰升溫影響，預料可能會影響高盛第二季的財報表現。

華爾街分析師提到，從財富管理、交易營收穩建，加上高盛提高銀行投資等因素考量，預估高盛第二季營收成長 10.9%，達 87 億美元。

摩根大通將投資居於領導地位，接著是美國銀行 (BAC-US) 和高盛 (GS-US)。由於股票震盪與嚴格的高收益債券承銷，將令高盛結構性商品的需求提高。

此前 6 月時，高盛和摩根大通曾因庫藏股規模及股利發放過高，遭到聯準會 (FED) 糾正，也為當時 Fed 主導的壓力測試增添變數，但高盛與摩根大通在合 Fed 協商過後，同意將股利支付從原先 160 億美元下調至 130 億美元，驚險通過測試，但下調的股利支付可能會影響財報的數據和投資者信心，分析師表示，高盛應該要更穩定地增加營收，提高股利發放。

1 月高盛公布 2017 最後一季財報，受到稅改拖累使得高盛出現 2011 年來首次單季虧損，所幸市場波動加劇，帶動交易營收激增，高盛 2018 第一季營收增長 27%，優於華爾街預期。

2017 年第二季起高盛財報都優於華爾街預期。(翻攝自：Marketrealist)

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