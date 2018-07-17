達興自結Q2稅前盈餘1.82億元 季增2成 單季每股稅前賺1.77元

大陸面板材料需求強勁，達興材料 (5234) 自結 4-6 月單月稅前獲利 6129 萬元、6237 萬元，以及 5929 萬元，單季稅前盈餘 1.82 億元，季增率 2 成，每股稅前盈餘 1.77 元，合計上半年稅前盈餘 3.34 億元，每股盈餘 3.25 元。達興 PSA PI 配向膜、PI 材料、BM(黑色光阻)以及第二代銅蝕刻液等四大產品出貨成長明朗，搭上大陸 8.5 代線、10 代線產能開出熱潮，大陸客戶比重將由 16% 提升 20%，第二季不畏淡季，4-6 月單月營收 3.49 億元、3.54 億元、3.53 億元，年增率分別 10.39%、16.36% 以及 16.31%，單季營收 10.56 億元，創下單季新高，係為連續四個季度保持 10 億元大關。



TV 走向大尺寸，帶動 4K、8K 面板出貨成長，高解析度趨勢下，為了避免銅線阻抗所產生訊號延遲問題，面板廠均導入銅製程，達興開發出第二代銅蝕刻液，顯示器應用有新產品、新客戶導入，並擴大大陸市占率，而半導體則是選擇切入封裝材料，預計今年開始對營收有所挹注。



下半年向來為電子產業傳統旺季，法人推估，第三、四季營收逐季成長到 11 億、12 億元，毛利率上升到 31.8%，單季每股盈餘達 1.8 元。

