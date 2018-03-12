達興去年每股盈餘5.07元創掛牌新高 大方配息3.5元、配股1元

達興材料 (5234) 公布去年財報、股利政策，去年營收 39.17 億元，年增率 8.2%，毛利率 29.29%，較前年同期大增 3.2 個百分點，稅後盈餘 4.73 億元，年增率 34%，每股盈餘 5.07 元，創下掛牌以來新高，每股配發 3.5 元現金股息、1 元股票股利，合計 4.5 元股利，盈餘配發率達 88.76%，若以今 (12) 日 95.9 元平盤價來計算，股息殖利率約 3.65% 左右。達興擴充大陸面板客戶效益浮現，PI 關鍵材料 CBDA(環丁烷二酸酐單)自製比重提升，去年第四季毛利率攀升到 32.81%，較前一季成長 2.53 個百分點，連續兩個季度毛利率突破 3 成，單季稅後盈餘 1.48 億元，季增率 8.82%，每股盈餘 1.59 元，毛利率、單季獲利均寫下單季新高。



去年獲利表現搶眼，達興大方配股配息，每股股利達 4.5 元水準，亦創掛牌新高，其公布 2 月獲利，單月營業利益 3914 萬元，稅前盈餘 4020 萬元，累計前 2 月稅前盈餘 1.02 億元，每股稅前盈餘 1.09 元，法人推估，今年首季營收保持 10 億元大關，毛利率約 29% 左右，每股盈餘約 1.3 元。



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