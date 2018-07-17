〈南山人壽內控缺失〉操盤手涉炒股 南山知情不報2個月 增資案恐生變

南山人壽今 (17) 日爆出台股操盤經理人私自買股後，用 LINE 群組發訊息給 200 多組員上車，有涉嫌炒股、經營地下投顧公司之嫌，南山人壽也有內控缺失的疑慮，對此，金管會保險局表示，南山人壽早在 5 月下旬就知道此案，但卻到昨天才通報保險局，只因為「週刊要報才趕緊通報」，針對此案不排除對南山祭出專案金檢。此外，南山人壽在 7 月 10 日有申報轉增資 104 億元案恐發生變數。

有民眾向週刊爆料，指南山人壽葉姓經理人在南山人壽負責台股操盤，操盤金額達 135 億元，葉姓經理人至少有 2 個 Line 群組，分別名為「雙雙飆股大集合」、「阿雙 SCA 模組」，他在盤中透過手機發送訊息，推薦群組組員上車買進，儼然等於變相經營地下投顧公司。

針對此案，保險局表示，南山人壽的高層早在 5 月下旬就接到外部人員檢舉，外部人員還提供 LINE 證據，南山隨即開始調查，並發現葉姓經理人確實有在 LINE 群組裡發訊息要組員操作哪些股票。

保險局進一步表示，南山人壽一發現後，在 5 月底就已經請葉姓經理人離職，並關閉群組。

不過據週刊報導，葉姓經理人 5 月底還去拜訪欲投資的公司，時間點跟南山人壽向保險局報告的內容根本不合。保險局對此強調：「我們會再請南山人壽來說明。」

但南山人壽 5 月就已知道此案，卻拖到昨天才通報保險局，保險局官員說，「南山昨天來向保險局報告，是因為週刊要報導了，才來跟我們說。」

對於南山人壽隱匿 2 個月沒有及時通報保險局，是否有想一手遮天的嫌疑？保險局強調，若保險公司發生重大事件卻未即時通報，依照保險法是有內控缺失，法規最上限罰到 1200 萬，還可以撤換經理人、暫停業務，會去了解南山人壽為何等到 7 月才通報。

至於大部分壽險公司在盤中會要求操盤人手機集中保管，南山人壽卻沒有管制手機，才出現此內控缺失，保險局表示，手機管制的規定規定是由各公司自訂，南山人壽主要是要求交易室人員要收手機，但葉姓經理人不算是交易室人員、不是下單的人，只是經理人，據南山人壽內規，下單人員要收手機，但下指令的經理人不用收手機。

而此案是否涉及地下投顧？證期局表示，要調查完才知道，要看涉案情節內容，比方吸收會員有沒有付錢？時間長達多久？要經過調查完，才能判定是涉嫌炒作、違反證交法還是違反投信投顧法，都要待檢調進一步釐清。

此外，南山人壽在 7 月 10 日有申報轉增資 104 億元，證期局表示，依照規定 12 個營業日申報生效，但這次牽涉到南山內控問題，是否核准會參考保險局意見，南山這次申報的轉增資案恐有變數。

據傳金管會檢查局在 6 月下旬，連續一週到南山人壽信義區總部約談高階主管，並且進行金檢，對此保險局表示，此案缺失保險局還在進行了解，並沒有針對此案進行專案金檢，6 月的金檢是針對各大壽險公司洗錢防制進行檢查，不只南山人壽，其他家壽險公司也都接受檢查。但針對此案，保險局不排除請檢查局出動對南山做專案金檢。