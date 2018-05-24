達興材料大陸客戶比重提升至2成 PSA PI配向膜等四大新產品出貨強勁

達興材料 (5234)PSA PI 配向膜、PI 材料、BM(黑色光阻) 以及第二代銅蝕刻液等四大產品出貨成長明朗，搭上大陸 8.5 代線、10 代線產能開出熱潮，大陸客戶比重將由 16% 提升 20%，問到今年營運能否維持兩位數百分比成長，達興董事長林正一表示：「希望延續今年前四個月成長動能」。達興顯示器材料營收比重達 97.6%，主要產品光阻材料、配向膜、介電絕緣保護層、光學膠、銅蝕刻液、液晶，以及濕式化學品等，其所開發 PSA PI 配向膜導入大尺寸 TV 面板，成為主要供應商三家供應之一，其他兩為日本 JSR、Nissan Chemical，未來，達興將從配向膜單體研發，到 PI(聚醯亞胺)合成製造，持續布局。



TV 走向大尺寸，帶動 4K、8K 面板出貨成長，高解析度趨勢下，為了避免銅線阻抗所產生訊號延遲問題，面板廠均導入銅製程，達興開發出第二代銅蝕刻液，顯示器應用有新產品、新客戶導入，並擴大大陸市占率，而半導體則是選擇切入封裝材料，預計今年開始對營收有所挹注。



顯示器相關新產品出貨，達興今年 1 到 4 月營收分別為 3.67 億元、3.12 億元、3.57 億元以及 3.49 億元，年增率分別 13.6%、19.35%、8.59%，以及 10.39%，累計前 4 月營收 13.87 億元，年增率 12.66%，表現不俗，累計前 4 月稅前獲利約 2.13 億元，每股稅前盈餘約 2.28 元。

