多式聯運經營認證入袋 中菲行印度子公司海空運加注成長動能

中菲行 (5609) 繼年初承攬大型牽引機獲國際龍頭青睞,印度子公司接連獲得印度官方對海運及空運服務能力的高度肯定。包括榮獲印度孟買運輸理事會 (Directorate General of Shipping Mumbai, Ministry of Shipping, Government of India) 所頒發的多式聯運經營 (Multimodal Transport Operator) 認證,與二度榮登印度機場管理局 (Airports Authority of India,AAI) 認可清奈空運貨站 (Chennai Air Cargo complex) 的前五強進口貨運承攬業者,應證中菲行持續擴大印度市場佈局計畫遠見。中菲行國際物流集團 Dimerco Express(India)Pvt. Ltd. 子公司自 2012 年成立至今觸角已涵蓋印度的主要城市達 18 個據點,其中包括新德里 (New Delhi)、邦加羅爾(Bangalore)、清奈(Chennai)、孟買(Mumbai)、亞美達巴德(Ahmedabad) 及海德拉巴 (Hyderabad) 六個自有行銷服務據點。在獲空運進口貨運殊榮及以海運貨物為主的多式聯運經營認證後,中菲行可深入印度內地任一城市,並僅需以一份海運提單 (也就是多式聯運合同) 串聯包含鐵路、卡車、海運等服務,協助更多當地客人進出口貨物到全世界。而根據國際商會多式聯運單證規則,此認證通過即代表著中菲行具備多式聯運貨運承攬專業、運輸技能及財務能力。



中菲行指出,由於印度眾多科技研發及製造重鎮皆位於內陸或高海拔地區,與港口及機場相距甚遠,因此船公司與航空公司無暇顧及對於偏遠內陸地區的貨運,多式聯運的關鍵技術與服務能力便擁有巨大發展潛質。在此認證的加持下,當地點對點的專業團隊能有效為客戶節省時間與成本,朝向成為最具競爭力的全球運籌及物流服務、整合與諮詢的提供者邁進。



中菲行執行長林天送表示,獲這份經營認證與貨運量認可的殊榮,不僅反映多年來中菲行持續在印度耕耘的實力,為海空運成長同時注入動能,更開拓未來印度團隊擴大服務當地及國際客戶的範疇。