南亞科Q2毛利率55%攀新高 單季每股淨利3.68元

受惠於 DRAM 量價齊揚，加上匯率助攻，南亞科 (2408) 今年第二季毛利率高達 55%、營收 245.92 億元，均創下單季歷史新高，單季歸屬母公司業主淨利 113.04 億元，每股淨利高達 3.68 元。南亞科今 (17) 日公佈 2018 年第二季財報，單季營收 245.92 億元，較上季成長 30.8%。第二季 DRAM 平均售價較上季增加中個位數百分比，銷售量較上季增加約略高於 20%，台幣兌換美元匯率本季對營收正影響 1.4%。



南亞科第二季營業毛利為 135.37 億元，毛利率 55.0%，不單較上季增加 3.2 個百分點，更創下單季毛利率的歷史新高。第二季營業利益為 115.1 億元，營業利益率 46.8%，較上季增加 2.5 個百分點，單季研發費用較上季增加 4.82 億元，及推銷管理費用增加 1.23 億元。



營業外收支部分，第二季台幣貶值貢獻匯兌利益約 17.68 億元。另提列 2017 年未分配盈餘加徵 10% 所得稅費用約 25.26 億元。本期稅後淨利歸屬於母公司業主為 113.04 億元，淨利率 46.0%，較上季成長 7.6 個百分點，而依照單季加權平均流通在外股數 30.75 億股計算，第二季每股淨利 3.68 元，截至 2018 年 6 月 30 日，每股淨值新台幣 47.36 元（已扣除應付現金股利每股 3.5 元）。



累計南亞科今年上半年營業收入為 433.9 億元，較去年同期成長 74.6%，營業毛利為 232.78 億元，毛利率 53.6%，營業利益為 198.29 億元。稅後淨利為 185.31 億元，依加權平均流通在外股數 30.51 億股計算，上半年每股淨利 6.07 元。



南亞科 20 奈米產品銷售佔總營收百分比第二季約 7 成。預估 2018 年第三季位元銷售量季成長約中個位數字百分比，全年位元銷售量年成長可達 48%。同時，自行研發之 10 奈米級製程技術依計劃進行。20 奈米 8Gb DDR4，目前出貨為消費性與標準性，至於伺服器產品，正進行美國與大陸客戶驗證，預計今年底小量產出，此外，下半年也將陸續推出 LPDDR4/4X 產品線。



另外，南亞科也預計增加投資 197.1 億元，2019 年第二季底前 20 奈米每月產出可提升至 4 萬 7 仟片，每月總產出將增加至 7 萬 3 仟片。預估 2019 年的位元成長率可達到 15%。

