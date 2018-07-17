傳新款Macbook Pro電池容量升級 多一顆T2晶片

根據國外網站 iFixit 的報告，新款 MacBook Pro 有更大的電池容量。雖然 Apple 曾表示新款電池壽命沒有任何改善，但新款機型的電池從 5 芯增加到 6 芯。

新款 13 吋 Macbook Pro 和 15 吋 MacBook Pro 都採用了更高容量的電池，iFixit 在 13 吋型號中發現了更大的 58 瓦特 / 232.7 克的 6 芯電池，去年的電池則為 5 芯重量是 196.7 克。

不過，雖然電池較重，但 MacBook Pro 整體的重量卻沒有變化，電腦續航時間也沒有改變。該網站認為，蘋果 (AAPL-US) 削減掉了部分外殼的重量。此外，iFixit 也發現新機型中的揚聲器變長，並且更靠近主機板，用於診斷的內部連接器則已被移除。

蘋果公司為 13 吋 MacBook Pro 配備了新的 A1947 電源適配器，iFixit 稱內部有更多屏蔽和抗衝擊泡沫橡膠，而且新一代 USB-C 接口周圍使用塑膠材質而非原先的金屬。

Apple 在 2018 年的 MacBook Pro 中添加了一個新的英特爾處理器和 T2 晶片，與 iMac Pro 中首次使用的晶片相同。除了整合系統管理控制器、圖像信號處理器、音頻控制器和 SSD 控制器.. 等多個控制器外，新款 Macbook pro 還支持「Hey Siri」功能。

此外，蘋果在第三代鍵盤中加入一層矽膠薄膜，來減少鍵盤打字過程中產生的噪音比例。根據網站描述，相比去年的 Macbook Pro，今年新款的鍵盤聲音已經有所降低。鍵盤手感上來說，與往年機型相比卻沒有太大的不同。此外，矽膠薄膜也減少鍵盤因髒汙等問題產生的黏滯，或無法正常使用鍵盤的情況。