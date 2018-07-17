德銀提前曝光第二季業績遠優於市場預期 股價一度漲超9%

雖然難以判斷實質性問題是否緩解，但德國最大銀行的「瘦身」效果好得出乎市場預料。

當地時間 7 月 16 日本周一，德意志銀行提前九天披露定於 7 月 25 日正式公布的部分財報數據，其初步預計的今年第二季凈利潤和稅前利潤均為市場預期的兩倍多，營業收入也高於分析師預期，成本低於預期：

第二季預計凈利潤預計約為 4 億歐元（約合 6.634 億美元），市場共識預期為 1.59 億歐元；

第二季稅前利潤預計約為 7 億歐元，市場預期 3.21 億歐元；

第二季營業收入預計 66 億歐元，市場預期 64 億歐元。

第二季非利息費用預計 58 億歐元，其中包括 2 億歐元的重組費用和小部分訴訟準備金，市場預期 60 億歐元。

明顯優於市場預期的數據公布後，德銀股價周一大漲，德銀歐股盤中一度漲破 10 歐元，日內漲幅超過 9%，後漲幅回落到 7.3% 左右，德銀美股一度升破 12 美元，日內漲約 8.5%，截至發文漲幅接近 8%。截至上周五，德銀在今年歐洲大銀行股中表現最差，年內累跌約 35%。

數據背後疑問：一次性項目成推手 交易收入明顯疲軟

雖然上述數據看上去十分亮眼，但分析師對德銀的數據展現自身韌性說法提出質疑，他們並不清楚困擾德銀的深層次問題有無得到緩解。

質疑之一來自，德銀已披露的業績增長多來自一次性項目，第二季營業收入中就有 1 億歐元來自資產出售和技術性項目。

花旗銀行分析師 Andrew Coombs 認為，德銀暗示調整後稅前利潤為 4 億歐元，明顯不及共識預期的 7.14 億歐元。

而且德銀的交易收入明顯下滑。英國金融時報指出，德銀第二季的銷售和交易業務收入年增率下降 15%，而摩根大通當季交易收入增長了 13%，花旗這類收入僅下降 1%。

Independent Research 的分析師 Markus Riesselmann 也認為，交易收入比預期下滑得多，這意味著德銀還有很長一段路要走。

雖然德銀第二季放貸和顧問業務收入增長了 2%，但分析師認為這類數據往往有很大的定期波動。

無論如何，德銀的第二季業績已經是過去七個季度里第三次優於市場預期。它讓市場看到，上任三個月來，德銀新任 CEO Christian Sewing 承諾的加快削減成本和重組銀行有重振該行的希望。

德銀周一披露，第二季全職員工減少約 1700 人，相當於員工總數僅略多於 9.54 萬人。

Bankhaus Lampe 的分析師 Neil Smith 指出，德銀看來在削減成本方面進展很好，特別是人力相關成本方面。這可能是股價大漲的一個原因。

瑞銀分析師 Daniele Brupbacher 認為，目前德銀的投資基本面沒有變化。但考慮到估值水平和圍繞德銀的一些負面情緒及消息，可以理解周一市場的積極反應。

金融時報還指出，德銀有多種形式提前發布財報數據，但往往是因為比市場預期差。言下之意，這次德銀的提前曝光結果給了市場一個驚喜。