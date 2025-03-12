台積電赴美投資 國台辦回應來了！

中國國台辦周三（12 日）舉行記者會，香港鳳凰衛視記者提問：近日川普和魏哲家共同宣布，台積電將在美國再投資至少 1,000 億美元，加劇台灣各界對「台積電」變成「美積電」的疑慮，擔憂台灣的產業優勢會被削弱。賴清德當局稱「事前並不知情，但還是否認是美國施壓的結果，並稱要正向看待，對產業是有利的，憂慮是多餘的」。對此發言人有何評論？