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台積電赴美投資 國台辦回應來了！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-03-12 11:00

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近日美國總統川普和台積電董事長魏哲家共同宣布，台積電將在美國再投資至少1,000億美元。（圖：Shutterstock）

近日美國總統川普和台積電 (TSM-US) 董事長魏哲家共同宣布，台積電將在美國再投資至少 1,000 億美元，中國國台辦對此表示，民進黨當局為了「倚美謀獨」，「賣台」之無底線令人瞠目。

中國國台辦周三（12 日）舉行記者會，香港鳳凰衛視記者提問：近日川普和魏哲家共同宣布，台積電將在美國再投資至少 1,000 億美元，加劇台灣各界對「台積電」變成「美積電」的疑慮，擔憂台灣的產業優勢會被削弱。賴清德當局稱「事前並不知情，但還是否認是美國施壓的結果，並稱要正向看待，對產業是有利的，憂慮是多餘的」。對此發言人有何評論？


國台辦發言人陳斌華說，民進黨當局的說法唾面自乾、欲蓋彌彰。所謂「對產業有利」，是對美國產業有利吧？民進黨當局為了「倚美謀獨」，「賣台」之無底線令人瞠目。

陳斌華稱，美方步步緊逼掏空台積電、榨乾台灣，民進黨當局任人予取予求，何曾把台灣同胞的福祉和產業界的利益放在心上？台灣民眾擔憂台積電變「美積電」，絕不是「杞人憂天」；台灣從「棋子」成「棄子」，也絕對是注定的下場。

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