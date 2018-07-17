Adidas承諾2024年前產品將全面採用回收塑料製造

愛迪達 (Adidas) 正在努力使其產品更具永續發展性。這家全球運動服裝製造商週一 (16 日) 表示，它承諾在 2024 年前將全面採用再生塑料。

愛迪達週一 (16 日) 承諾內容在於停止使用「原生」塑料，包括聚酯纖維在內。由於它具快乾效能，重量又輕，普遍用於從 T 卹到運動內衣等各種物品，這種材料在運動服中很受歡迎。

愛迪達 (ADDDF-US) 同時表示，將停止在其辦公室、零售店、倉庫和配送中心使用原生塑料，此舉將自 2018 年起每年節省約 40 噸塑料。

愛迪達是近日一系列承諾減少塑料用量的全球性企業中最新的一家。

星巴克 (SBUX-US) 正計劃從其商店中停用塑膠吸管，麥當勞 (MCD-US) 正在英國和愛爾蘭試驗類似的計劃。宜家 (IKEA) 正在逐步淘汰其商店和餐廳使用的拋棄式塑料。

愛迪達表示，其 2019 年春夏季的服裝系列將含有約 41% 的再生聚酯。

Adidas 的 Parley 鞋款由回收塑料製造 （圖: AFP）

這家德國企業也預計其 Parley 鞋款的銷量將大幅增加，這些鞋子是由在流向大海之前就被攔截的塑料廢料製成的。雖然目前該鞋款的全球銷售額仍佔很小比例，但預計今年的採購量將增至 500 萬雙，而 2017 年時僅有 100 萬雙。

在過去 50 年中，塑料的全球使用量增加了 20 倍，預計在未來 20 年內將再次翻倍增加。這種材料便宜且用途廣泛，但政府和消費者越來越意識到其巨大的環境代價。

研究表明，到 2050 年，全球海洋中的塑料重量將超過魚類。

目前全球只有 14% 的塑料被收集用於回收再使用。與其他材料相比，再利用率非常低，紙張的回收率有 58%，鋼鐵更高達 90%。