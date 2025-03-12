三天內二度示警！達利歐：美國債務面臨「非常嚴重的」供需問題

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-03-12 13:20

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橋水基金創辦人達利歐 (Ray Dalio) 最新示警，美國債務面臨「非常嚴重」的供需問題，恐對全球經濟產生深遠的破壞性影響，並稱赤字必須從占美國國內生產毛額(GDP)7.2% 的預測水準降至 GDP 的 3% 左右。目前美國國債已經超過 36.2 兆美元。

達利歐今 (12) 日跟 Salesforce 執行長 Marc Benioff 在新加坡舉行的一場活動上同台發言時說：「首先是債務問題，我們有一個非常嚴重的供需問題」，並稱這將迫使白宮出售大量債務，而全球市場並不願意購買這些債務。

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他還說，「這些情況迫在眉睫，好嗎？這相當重要」，並稱大多數人不了解債務的機制。

達利歐指出，美國赤字占 GDP 比重需要由預期的 7.2% 水平，降至 3% 左右。「這是件大事。在如何處理這件事方面，你將會看到動盪。」

達利歐發表上述言論之際，市場正經歷關稅問題的劇烈波動。貿易政策的不確定性加劇華爾街的不安情緒，投資人擔心醞釀中的貿易戰對全球經濟的影響。

當被問到美國債務問題是否會導致一段時期的緊縮時，達利歐則回答說，這個問題恐導致債務重組、美國向其他國家施壓購買債務，甚至停止向一些債權國付款。

達利歐還說：「正如我們看到的政治和地緣政治變化對大多數人來說似乎難以想像一樣，若我們回顧歷史，會發現這些事情一次又一次地重演。我們將會對一些事態發展感到驚訝，這些發展將與我們所見過的那些變化同樣令人震驚。」

達利歐周一 (10 日) 接受播客節目「Odd Lots」訪問時向川普喊話，必須立即承諾削減財政赤字，否則美國將在三年內面臨嚴重債務危機。