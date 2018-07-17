關鍵投票以三票險勝 但梅姨的「脫歐」路還很漫長

在周一的投票中，英國首相特雷莎 · 梅伊支持的一項修正案以三票的微弱優勢獲得通過，她的政治命運因此獲得些許喘息，但她也因此再度引起巨大不滿。

支持退歐的保守黨內部團體歐洲研究小組（European Research Group，ERG）提出對梅的海關議案作出四項修正，具體內容包括：

只有歐盟同意互惠協議，英國才會替歐盟徵收關稅。

英國需要有一套和歐盟不同的增值稅體系。

如果英國政府希望讓英國留在海關同盟中，政府需要制定基本法。

以法律約定愛爾蘭海不能有海關邊境。

梅最初的海關議案已經在首相官方別墅獲得通過，而 ERG 提出上述修正案的主要目的，就是向梅在海關安排上的妥協表達不滿。但是讓外界意外的是，梅表示這四項修正符合退歐白皮書的宗旨。

梅的表態一出，立刻就激怒了保守黨內的留歐派，他們表示，會在當地時間周一晚間的下議院辯論中阻止修正案的通過。

但最終投票結果顯示，ERG 提出的這四項修正以 305-302 的比例獲得通過，其中工黨投了支持票的有 3 名議員，保守黨 14 名留歐派全部投了反對票。

雖然修正案獲得投票通過，但是梅內閣再度失血。據 BBC 報導，英國國防採購部長 Guto Bebb 在投票前宣布辭職，這是繼英國退歐大臣 David Davis 以及外交大臣 Boris Johnson 之後近期出現的又一起辭職事件。

針對投票獲得通過，保守黨內留歐派議員 Anna Soubry 在下議院表示，英國政府願意接受修正案的唯一原因是膽怯了。她認為，梅向 ERG 讓步說明她在重大事項上已經失去了把控。

到底誰說了算？是首相，還是東北薩默塞特郡（疑歐派議員 JacobRees-Mogg）？

儘管如此，金融部落格 Zero Hedge 文章稱，向 ERG 讓步對梅自身來說具有戰略意義，以三票險勝的局面也讓梅成功避免的其政治前途立刻就終結。

此外，彭博報導稱，英國下議院將於周四舉行投票，以決定是否提前開始夏休。下議院原本將於 7 月 24 日夏休，但如果屆時投票通過，那麼時間將提前至 7 月 19 日下班後。

報導認為，如果議員們提前就去各地度假，那麼就很難相互協調對梅的反對意見，英國政府也會迎來一定的喘息空間。