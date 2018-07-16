富邦媒攜杜拜、北京、泰國子公司推《momo全球購物節》

為促使品牌國際化並擴展海外市場，momo 富邦媒 (8454) 宣布，將於 7 月 17 日至 20 日首次舉辦《momo 全球購物節》活動，蒐羅數十萬件海外各國商品，包含英國、法國、義大利、美國、德國、日本等國際品牌商品，提供消費者更多元化的網路購物選擇；同時期許透過此次活動與泰國 TVD momo、北京環球國廣及杜拜 Citrus TV 等三大海外合資公司攜手邁向國際化、共創環球經濟能見度、成就新型態全方位購物佳績。對於此次舉辦《momo 全球購物節》活動，momo 總經理林啟峰表示，全球的品牌能見度是我們積極拓展的目標，這次與杜拜、北京、泰國一起宣傳《momo 全球購物節》，就是要打造國際化多元性的商品平台、共創環球經濟。



富邦媒指出，2014 年合資成立的泰國 TVD momo 現已躍昇為泰國第二大電視購物業者，主要經營 24 小時全時段電視購物頻道，目前在泰國擁有 90% 的覆蓋率及 1400 萬收視戶，TVD momo 亦發展電子商務及行動購物；2015 年投資北京環球國廣，落地戶數達 1.6 億戶，為中國前五大電視購物業者，目前持續擴大國際版圖，未來榮景應屬可期；杜拜 Citrus TV 則涵蓋中東地區及北非 3.8 億收視戶。



富邦媒提到，《momo 全球購物節》活動是品牌全新推出具有年度代表性的活動，祭出史上第一超高規格，連結杜拜、北京、泰國、台北一起 Happy Shopping 造勢宣傳！除四天線上購物活動之外，7 月 19 日也將舉辦線上直播《全球購物節》晚會。