富邦媒出乎預期拿下VAIO網購獨家預購權 3C經營嶄露優勢

大型電商平台富邦媒 (8454-TW) 旗下 momo 購物網近日出乎市場意料取得 VAIO 台灣網路購物獨家預購權，在過去著墨相對少的 3C 網購市場逐漸取得領先地位，富邦媒說明，今年以來加強與一線品牌原廠合作有成，旗下 momo 購物網 3C 銷售年增多達 60%，反而已成為營收另一大成長動能。

日前富邦媒與華碩進行首次品牌日活動，成功推升華碩商品單日銷售大增 60%，法人認為，除了可樂觀期待這一波 VAIO 的業績挹注，可預期的是，還會有越來越多的大品牌加強與富邦媒合作。

富邦媒說明，網購市場熟絡且資訊走向透明化，降低消費者獲取 3C 商品資訊的門檻，也養成於網路採買高單價 3C 商品的消費習慣，momo 購物網近年推動「深耕品牌」策略，更延伸至 3C 市場的經營，包括與品牌大廠推獨家優惠活動，同時擴充站內 3C 商品數。

因此，momo 購物網對 3C 市場的經營成效，已直接反應在站內 3C 整體的銷售成績，今年以來成長幅度高達 60%。

隨著 momo 購物網持續強化過去著墨相對少的 3C 市場，商品品項數增加且商品定價有吸引力，法人認為其今年強勁營收成長動能仍將持續。

不過，仍要留意，在競爭激烈的 3C 市場中，業者可能因商品折扣加大、持續投資新倉儲等因素限制獲利能力。