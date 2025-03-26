〈富邦媒展望〉一日到貨服務將擴至南部 總座這樣看物流優勢

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-03-26 13:12

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國內電商龍頭富邦媒 (8454-TW) 總經理古元宏今 (26) 日表示，的確有看到因經濟前景的不確定性、民眾出國潮的影響，使國內消費成長趨緩，「有點辛苦和挑戰」，但在去年一系列的調整後，拚今年成長速度加快，尤其當日到貨的服務將逐步拓展至南部，會加速深化「一日到貨生活圈」版圖，配送速度仍明顯領先競爭對手。

谷元宏不諱言，部分消費移轉海外，尤其是精品和化妝品較受衝擊，且直到現在都沒有看到出國旅遊的消退趨勢。

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不過，為了持續做大規模，谷元宏說，富邦媒去年耗時一整年調整營運模式、進行人員招募並建構平台，有助今年把新事業的規模做大，拚加快成長是今年重點目標。

面對電商對手深化布建在台物流，富邦媒啟動「南北倉儲整合計畫」，確保商品在南北倉儲的分配更加均衡。

目前 momo 在台中以北提供有當日配送服務，部分地區甚至可達到 6 小時內送達，「電商同業大家都認同物流是核心能力或競爭手段」，但谷元宏提到，即便競爭同業也在強化配送，但國內電商真正有投資物流者不多，蓋倉儲也只有富邦媒。

谷元宏強調，「自己蓋才有辦法自行設計自動化設備」。

富邦媒甫投入營運的南部物流中心擁有 2.5 萬坪倉儲空間，正分階段導入自動化設備，富邦媒規劃，高頻次銷售貨品從當地出，樂觀看待在中南部的物流速度「會非常有感再提升」，並同步減低北部倉庫的壓力，進而提升北部倉的營運效率，整體成本也會因此再降低。