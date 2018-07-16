【大慶證券】投顧盤前－站上月線  多頭反攻號角響起



◆盤勢分析

美股四大指數上周五漲跌互見，短線漲勢略為收斂，當中費半指數下跌 0.4% 較為弱勢，主要原因仍在於對於貿易戰的擔憂，讓市場追價買盤意願降低，不過以科技股為首的那斯達克仍持續創下歷史新高。短線來看，目前影響美股兩大主因，分別是貿易戰以及超級財報周，由於貿易戰問題無法立即解決，因此雖然近日負面擔憂略為減退，不過仍持續影響盤勢表現，而在財報部分，多檔大型銀行股週五公布季報，雖然營收與獲利都較預期好，然股價反而未有相對強勢的表現，整體來說，本周美股仍將受到貿易戰問題影響，不過在第二季企業獲利展望不差下，研判仍有個股表現的空間，美股將可維持高檔震盪趨堅的走勢。

在美股四大指數週四連袂走揚下，亞股週五大多展開反彈的走勢，當中日韓股市走勢相對強勁，韓國股市收盤攻抵月線，日股更是一躍站上所有均線，不過從亞幣走勢來看，雖然亞股表現強勁，但在美元持續走強的壓力下，今日並未明顯轉升，而這也成為未來亞股的隱憂，不過，就美國科技股已經領先創高，加上陸股也已經於低檔出現底部型態來看，研判亞股短線有望展開跌深反彈的走勢。

擺脫周末效應，台股開高收高！在美股走強加上亞股反彈的助力下，台股週五開盤直接跳空站上月線，也一舉收復 10800 點關卡，收盤時更是站穩在季線之上，短線已經有短底成形的現象，而台幣將是未來台股反彈高度的關鍵，從短線來看，只要台幣沒有再大幅貶破前低 30.5，則外資買盤將有機會回籠。以盤面來說，大立光法說展望沒讓市場失望，週五股價站上 5000 元關卡，也帶動高價蘋果供應鏈如穩懋、康控、玉晶光等走強，在蘋果今年新機銷售可能優於去年下，蘋概股波段將會轉強，為未來選股方向，而其他包括生技、網通、LED、汽車電子等，短線也都有主流股領軍，也是跌深反彈的首選，目前只要基本面展望不差的族群，在大盤回穩後都有機會輪流展開反彈走勢，當中包括半導體、IC 設計、蘋概、電動車、MOSFET、整流二極體、PCB 等均是可留意的方向。

