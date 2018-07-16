台股盤前─股利發放密集潮+蘋概人氣加溫 多頭行情待發

台股上周五終場上漲 126.16 點至 10864.54 點，成功收復季線，成交量增至 1417.45 億元，而美股維持走強收高，有助多方信心持續回穩，分析師指出，隨著現金股利進入密集發放潮增添資金動能，再加上股王大立光帶動蘋概股人氣快速加溫，正醞釀下一波多頭行情，而市場都在關注周四登場的台積電法說。

三大法人上周五合計買超 37.52 億元，其中，外資和陸資買超 15.35 億元，投信買超 12.12 億元，自營商買超 10.05 億元。

而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 649 口至 8587 口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少 216 口至 34736 口，較前周五增加 9883 口。；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 2355 口至 12362 口。

美股方面，上周五道瓊工業平均指數收高 94.52 點或 0.38% 至 25019.41；Nasdaq 指數收高 2.06 點或 0.03% 至 7825.98；S&P500 指數收高 3.02 點或 0.11% 至 2801.31；費城半導體指數收低 5.37 點或 0.40% 至 1340.83。

上市櫃公司進入現金股利密集發放高峰，隨著台積電今年逾 2000 億元股息報到，本周共將有逾 2400 億元現金股利陸續發放，是今年度單周最高，一般預期多數將再投入市場，助攻多頭行情。

台積電法說會將於本周四登場，在股王大立光法說報喜後，市場期待台積電釋出正面訊息。

對於台積電法說，外資圈主要關注智慧手機拉貨、虛擬貨幣相關的高速運算 (HPC) 需求、7 奈米製程進展和美中貿易戰潛在風險等四大議題。

一年一度的台灣生技月將在 18 日登場，由於此為亞洲最大的生技展，此次吸引多達 1400 家廠商參展，並首度動用南港展覽館雙層展，法人認為，隨著近半年來智擎、益安、晟德、浩鼎等公司都有國際合作案題材，產業能量蓄勢待發。

中國太陽能新政策大砍補貼效應持續發酵，太陽能矽晶圓和電池報價都跌至廠商的成本價之下，昱晶、元晶、綠能和中美晶等台廠不堪價格低迷，近期紛紛放大減產規模。

整體來看，法人認為，日前貼息疲軟的台積電開始反彈，而不少權值股填息的狀況趨於樂觀，顯示資金逐漸回流至各權值股，不過仍要留意美中貿易戰仍具不確定性，反彈行情可能震盪加劇。