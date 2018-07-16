

◆盤勢分析

1. 美國財報周揭開序幕，銀行股季報略低於預期，但科技股表現強勢，帶動上周五那斯達克連續第二兩日創新高，收盤美股四大指數收盤漲幅介於 - 0.4%~0.38%。其中，美光續漲 1.62%、亞馬遜與 FB 分別上漲 0.91%、0.19% 再創歷史新高、蘋果上漲 0.16%、台積電 ADR 上漲 1.23%。

2. 美股四大指數持續反彈，帶動上周五亞洲股市晨間普遍走強。台股早盤跳空高開站上月線，盤中因市場氣氛逐漸好轉，帶動指數一路震盪走高，午盤過後漲幅擴大，台股終場上漲 126.16 點，漲幅 1.17%，收在的 10,864.54 點，成功收復季線，成交量增加至 1,417.45 億元。OTC 指數量出收紅，上漲 1.10%。

3. 技術面與籌碼面：

(1) 均線：上周五台股跳空站上月、季線，短線底部逐漸成型。

(2) 量能：指數成交量微幅擴增，但仍低於月均量，後續宜快速補量。

(3) 技術指標：日 KD 指標底部回升，MACD 狀柱體翻揚至零軸之上。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 + 37.53 億元；外資 + 15.35 億元、投信 + 12.13 億元、自營 + 10.05 億元。

4. 電子類股

(1) 光學、PA：3008 大立光法說表示營收逐月走高至 8 月，配合雙攝與三攝產品持續推出，股價站穩 5000 元；3406 玉晶光六月營收年增 19.38%，股價上漲超過 6%，領漲整個光學鏡頭族群。此外，下半年 APPLE 新機將全數搭載 3D 感測鏡頭，3105 穩懋、3374 精材股價漲幅超過 5%。

(2) 二線被動元件： 3026 禾伸堂 6 月營收 32.87%，市場預期將逐季走高，上周五股價上漲超過 2.4%；電阻廠商 6127 九豪產能滿載，股價上漲 3%；此外，電感大廠 2456 奇力新股價轉強。

(3)LED：下半雖然產業前景不佳，但股價基期低，2448 晶電、2393 億光、6168 宏齊上周五股價轉強；此外，感測元件廠商 2426 鼎元、2340 光磊午盤過後買盤進駐。

5. 非電子類股

(1) 工具機：受惠漲價與產能開出，2049 上銀 6 月營收再創新高，上周五股價站穩 350 元，重回月線之上；同業 1597 直得、1590 亞德客 - KY 午盤過後，股價震盪上漲。

(2) 塑化：國際油價維持高檔，且塑化產品利差擴大，1309 台達化、1313 聯成、1326 台化、1710 東聯股價放量轉強。

6. 重點訊息：

(1) 千呼萬喚始出來。據供應鏈業者透露，蘋果今年下半年將推出的 3 款 iPhone 的晶片供應鏈，已在上周全面啟動，包括新一代 A12 應用處理器及 4G 基頻晶片，以及其它電源管理 IC、網通及射頻 IC、面板觸控及驅動 IC 等相關晶片，均同步拉高投片量，預期 9 月中旬後可大量交貨到手機組裝廠，點名個股 2330 台積電、6147 頎邦、3711 日月光投控、2449 京元電。

(2) 驅動 IC 廠 8016 矽創今年第二季合併營收 26.83 億元，成功繳出歷史同期新高的佳績後，時序步入今年第三季半導體出貨旺季。矽創目前零電容驅動 IC 推出 WVGA、HD 等規格，強打中低階智慧手機品牌市場，另外功能型手機（feature phone）也主張零電容規格，主攻以印度為首的新興國家市場。法人看好，矽創零電容驅動 IC 獲得中國大陸及印度等主要客戶大舉下單，產品出貨力道將更勝上季，營收將可望挑戰季增雙位數成長。

