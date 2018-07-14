動用戰略原油儲備 川普真的能把油價壓下來嗎？

隨著 11 月的中期選舉漸行漸近，汽油價格快速上漲讓川普和共和黨越來越擔心了。

作為一個「車輪上的國家」，正在快速走高的汽油和柴油價格正急速推高通膨，使得民眾生活成本增加。不難想象，政敵將以此作為重點之一，向川普發起猛攻。更何況歷史經驗表明，執政黨常常在中期選舉敗北。

一旦在中期選舉中落敗，共和黨將失去現在參眾兩院均處於優勢的地位，那將是個慘重的損失。

由此，川普正想盡辦法，力壓油價，試圖以此抑制國內燃料油價格持續上漲的勢頭 。

小布什政府的前能源顧問 Bob McNally 表示，除了汽油價格上漲，很少有事情能令一位美國總統如臨大敵，因為這將最直觀地影響美國選民情緒。

川普做了什麼？

增加國內及海外供應

川普政府想到的施壓油價的辦法就是增加供應——除了中東和俄羅斯等傳統產油國之外，也包括美國自己。

北京時間今日凌晨，《華爾街日報》和彭博社等多家媒體援引多名知情人士稱，川普政府正在積極考慮動用美國戰略原油儲備，以此給油價「降溫」。

對外施壓、要求增加原油供應至少從 5 月上旬就開始了。5 月 8 日，川普宣布美國退出伊朗核協議，重啟對伊制裁。此舉真正的意圖就是將伊朗原油擠出市場。

隨後，川普又給傳統產油國施壓，要求他們增加產量。沙烏地阿拉伯和俄羅斯迅速予以回應，表態稱同意適當增加產量——畢竟，持續數月之久的減產讓他們損失了一部分市場市佔率。

然而減產措施力度減輕並未出現明顯的成效，國際油價依然震盪走高，WTI 油價甚至在本月初衝上了 75 美元 / 桶的四年最高位。

川普急了。他在本月初高調斥責 OPEC「不幫忙」抑制油價上漲，辜負了美國對 OPEC 成員國中多個盟友的支持，同時警告稱：「美國一直為其中許多成員國提供保護，幾乎沒有要什麼錢。雙方必須有來有往。馬上把油價降下來！」

施壓聯準會

對內，川普政府也毫不手軟，甚至試圖干預以決策獨立著稱的聯準會。白宮國家經濟委員會主任庫德洛（Larry Kudlow）兩周前公開敦促聯準會，要求他們「以非常緩慢的行動速度」升息。

庫德洛在接受 Fox Business 採訪時稱：「我希望聯準會能夠明白，如果有更多的人進入職場工作，經濟出現更快增長，是不會導致通膨問題的。」

作為一位白宮高官，這種舉動在歷屆政府中非常罕見。

最終會有效果嗎？

戰略油儲的有效性之爭

美國諮詢公司 ClearView Energy Partners 董事總經理 Kevin Book 評論稱，如果川普想要壓低油價，根本無需依靠 OPEC，因為美國自己就可以增加市場供應——美國的油庫里有 6.6 億桶戰略石油儲備。

他認為，只要在 9 月或者 10 月，也就是中期選舉正式開展之前釋放出一部分戰略油儲，國際油價和國內汽油價格就有望回落。而且，這樣做還可以起到一舉兩得之效：它可以作為說服那些購買伊朗原油的買家轉而購買美國原油。

Kevin Book 表示，美國國會授權最快可以在 10 月 1 日開始拋售 1100 萬桶儲備石油，川普有權在緊急情況下批准出售最多 3000 萬桶，「當 4500 萬桶石油在很短時間內湧入市場，那可是個大買賣。」

然而，也有人認為即使美國釋放一些戰略油儲，也只能起到短期的效果。

「美國政府無法通過戰略油儲來穩定全球石油市場，」曾在小布什政府擔任能源政策顧問的 Robert McNally 這樣說，「如果美國用戰略油儲來對抗基本面的力量，他們可能在短期內看到短暫的勝利，但最終他們將輸掉這場戰爭。」

或許，美國戰略油儲的關鍵在於釋放的規模和時機。然而，前美國能源資訊署署長 Guy Caruso 對此持懷疑態度：「並沒有足夠多的石油來對全球市場產生巨大的影響。」

此外，熟悉川普政府內部討論的人士表示，美國不會輕易動用戰略石油儲備，除非：當油價進一步從當前水平漲超 10%，即 WTI 油價接近 80 美元 / 桶時，或是當以沙烏地阿拉伯和俄羅斯為首的 OPEC + 無法有效增產來彌補委內瑞拉和伊朗因經濟危機或制裁減少的石油供給時。

美國能源部長佩里 6 月曾表示，不應動用石油戰略儲備，這一儲備僅為應急，不能用來操縱市場價格。但同時他也補充道：最終的決定是總統川普說了算。

閒置產能的充足性疑慮

華爾街見聞此前提及，在沙烏地阿拉伯和俄羅斯增產之際，油價不跌反漲的關鍵在於：委內瑞拉、挪威等其他產油國供應量的減少超過了中東和俄羅斯增加的產量，增產的效果被抵消了，由此引發投資者對全球閒置產能的真實程度出現觀點分歧。

更確切地說，大家在猜測沙烏地阿拉伯究竟有多少閒置產能。一旦伊朗約 250 桶 / 天的供應量從市場上消失，沙烏地阿拉伯是否真的有能力在短時間內產生大量額外供應。

「原油市場似乎不大相信伊朗的供應量能夠被輕易取代。」美銀美林證券在一份報告中這樣寫道。

迅速上漲的汽油價格

美國汽車協會 AAA 的最新統計顯示，周五美國無鉛零售汽油均價為 2.89 美元 / 加侖，較去年同期上漲了 63 美分，或近 28%。僅今年汽油價格的漲幅就達到 15%。過去兩個月，汽油價格創出了自 2014 年下半年以來的同期最大漲幅。

這種勢頭很有可能還將持續。預計到 9 月的美國勞動節前，美國汽油價格區間為 2.85 美元 - 3.05 美元 / 加侖，這代表整個北美夏季駕駛高峰期內，汽油價格都接近四年最高。

根據美銀美林的測算，美國消費者平均每月要多花 30 美元來支付汽油開銷。他們估算，若按照減稅能夠讓消費者平均每個月獲得 78 美元的額外收益，那麼，其中有將近 40% 都不得不拿去購買汽油。

如果在考慮到進口商品價格因關稅而上漲，疊加美國本身進入升息周期而導致的通膨，美國消費者收穫的減稅益處幾乎所剩無幾了。

『新聞來源／華爾街見聞』