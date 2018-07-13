台股年線有撐轉守為攻 投資留意兩跌深族群

美中貿易戰風波出現轉折，美股大漲加上重要指標股法說報喜，權值股穩盤，增添市場信心，今 (13 日) 台股開高走高，終場大漲 126 點，收復月線以及季線，重返 10800 點關卡，法人表示，在國際變數下，台股仍將呈區間震盪格局，投資布局上，可留意光通訊、網通設備等相關跌深個股。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，美中貿易變化仍是近期牽動市場走向的關鍵，日前風波雖再起，雖然美國參議院表態及商務部解除對中國企業制裁等事件下，出現緩和跡象，在全球股市投資信心回穩下，多頭氣氛延續至台股走勢。

廖哲宏表示，近期台股在年線附近反覆築底，顯見貿易戰等利空反覆干擾下，下檔仍相對有撐；隨著美中貿易風波再度出現緩和，加上業績題材發酵，進一步支撐台股收復月線以及季線，重返 10800 點以上。

展望後市，廖哲宏表示，重要指標股法說會報佳音，為市場增添更多信心，接下來，隨著電子業即將步入產業旺季，業績成長題材股仍將擔綱支撐盤面的要角，近期市場應會將注目焦點再轉向基本面，聚焦在主要科技大廠陸續召開法說會所公布的財報數據和產業展望上。

產業面上，廖哲宏表示，零組件缺貨漲價不斷，科技產業榮景延續。iPhone 新機未來新功能更間接帶動相關供應鏈和的表現，加上即將步入產業旺季，蘋果與非蘋陣營將陸續發表新機，有望支撐相關供應鏈表現。

在籌碼面，廖哲宏表示，外資動向仍是關鍵。6 月以來持續賣超的外資，近期動向終於轉為較正向的表現，近一周外資轉回累積淨買超 23.35 億元，雖然金額不大，且後續仍須要再觀察，不過這對於穩定市場信心具有一定的提振作用。

富蘭克林華美投信則認為，隨著市場逐步反應光學權值正面展望，法說會後資金焦點明顯朝蘋概股轉移，帶動台股反彈，後續持續留意半導體指標廠獲訂單狀況，與近期法說會釋出的訊息。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄分析，台股處於除權息旺季，考量全球市場波動與美中貿易協商變化等不穩因素，內資等待除權息完畢、國際局勢趨穩後再表態的立場明確，近期棄權息賣壓就資金面對台股造成干擾，特別是主力色彩較高的內資股更是明顯。

不過目前觀察年線支撐仍在，在美中貿易抗衡略為和緩之際，配合光學權值展望看俏，以及中興通訊解禁等正面訊息，本周內資進場搶短，帶動台股上攻，盤面蘋概股、跌深股獲關注，可留意布局機會。

周書玄表示，第 3 季 iPhone 新機將吸引市場目光，蘋果新機供應鏈是否能接棒表現，包括半導體指標廠獲訂單狀況等，均留意近期法說會釋出的訊息，另光學大廠法說展望正面，業績可望逐月提升，更將迎來 iPhone 新機題材，建議關注 3 鏡頭需求下相對明確的受惠趨勢。

而股價維持高檔的被動元件族群，市場持續關注族群填權息表現，由於股價基期已高，須留意財報利多是否能再激勵估值向上提升，是否能維持上半年漲勢，還有待觀察。

此外，投資上也可留意光通訊、網通設備等相關跌深股，但受到零組件漲價影響，愈下游的廠商就愈有成本壓力，可關注上游的 PCB 廠商。

