台股盤後－股王領軍 資金從被動轉向蘋概 飆126點攻克月線

美股 4 大指數全面收高，台股今 (13) 日在大立光、台積電、鴻海等三王領漲下，資金明顯從漲多的被動元件轉向蘋概股，加上生技、金融等力挺，推升指數終場大漲 126.16 點，收在 10864.54 最高點，漲幅 1.17%，成交值 1413.72 億元，今天成功飛越 10800 點大關，順利收復月線等關卡，周線收紅。

八大類股漲跌幅，泥窯股漲 1.37%、食品股跌 0.11%、塑化股漲 1.31%、紡織股漲 0.04%、機電股漲 1.40%、造紙股漲 0.63%、營建股漲 0.56%、金融股漲 0.47%。

股王大立光挾法說會佳音，獲外資按讚喊高目標價上看「6」字頭後，今天強力吸引買盤進駐，不但重返 5000 元大關以上，終場大漲 110 元，收在 5040 元，漲幅 2.23%，連帶光學族群也強強滾，包括玉晶光、先進光都表現不俗。

而台積電跳空開漲 2 元，以 222.5 元向上攻堅，終場收在 224.5 元，漲 1.81%，股價創波段高。鴻海在連日拉回修正後，今天小漲開出，穩步攻堅，漲幅逾 2%，收在 82.9 元，收復月線。

新 iPhone 與 iPad 傳將全面配備臉部辨識 Face ID，市場點名穩懋將是最大受惠者，受此激勵，穩懋狂飆超過 9%，致茂、帆宣營運也可望同步受惠。

台灣生技月即將開跑，生技股激起反彈行情，帶動晟德、葡萄王、中裕、生達、大江等個股表現亮眼。

被動元件龍頭國巨昨天經過法人調節，今天股價開高走低，盤中翻黑面臨千元保衛戰，終場以 998 元作收，千元再失守。信昌電、蜜望實也都翻黑收跌，而禾伸堂、奇力新則收紅。

而金融股部分，新光金漲 3.1% 表現最佳，其餘富邦金、國泰金、台新金、中信金也都同步走揚。

整體來說，今天盤面資金有從漲多的被動元件，轉向蘋概三王、蘋概股的跡象，加上生技月題材，成交量明顯放大，價量齊揚下，收復月線，預期在外資回穩之下，下周將挑戰半年線反壓 10872 點。