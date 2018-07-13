夏日炎炎業績旺 統一超、全家6月營收雙增逾一成

受惠高溫商機，統一超 (2912)、全家 (5903)6 月營收皆較去年同期成長逾一成，統一超 6 月營收 204.66 億元，年增 10.87%；累計上半年營收 1,201.77 億元，年增 11.09%。全家 6 月營收更創同期新高，達 61.85 億元，年增 12.75%；累計上半年營收 344.85 億元，年增 10.57%，也創同期新高紀錄。統一超指出，在轉投資事業部分，康是美推出「人氣面膜大賞」引進大量面膜新品，加上 6 月持續高溫，帶動防曬制汗、輕纖減重等夏季需求品銷量提升，帶動整體業績成長近 5%；而海外事業的菲律賓 7-ELEVEN 較去年同期增加 299 店，目前店數達 2,386 店，整體業績成長約 10%。



而全家表示，持續受高溫炎熱影響，吃冰抗暑、輕食一夏，成為帶動 6 月整體營收的關鍵。整體來說，全家 6 月鮮食銷售較去年同期成長約 1 成，其中，季節限定的「金色三麥啤酒」創意口味霜淇淋，更帶動單月霜淇淋銷量成長逾 5 成，一般冰品也延續入夏以來的銷售力道，成長約 1 成。



受到高溫炎熱影響，統一超及全家 6 月輕食、飲品銷售亮眼，統一超輕食業績成長 16%，「蔬食滷味」相關業績成長 40%。而掌握高溫飲品需求攀升，CITY CAFE 冰飲銷量較去年同期成長超過 10%，整體類別業績成長近 15%。全家沙拉品群成長超過 3 成，飯糰和壽司品群也有 1-2 成增長。



展望 7 月營運，全家表示，進入便利商店通路旺季，暑假出遊及熱浪推升整體需求之餘，全家結合支付工具的大規模促銷活動，以及話題性冰飲杯裝飲料、啤酒、涼感型鮮食陸續推出，預計將可維持業績動能。統一超則表示，提前掌握重大節令需求，像是中元節、中秋節，強化商品結構及預購服務，並因應暑假出遊商機，推出多樣化生活提案與新品，預估將帶動另一波消費需求。

