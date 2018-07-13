破產重組業傳奇賣掉自己的公司 並警告市場「兩年內必然衰退」

美國前財政部首席重組官 Jim Millstein 周四同意將他擁有的重組業務公司賣給 Guggenheim Partners 公司。這位投行老兵表示，下一輪經濟衰退將在兩年不到時間內爆發。

目前美國企業將面對更高的利率，這意味著債務過高的企業將需要比幾年前較低利率環境下更大的現金流去償還債務。

多位重組業務老兵都認為美國企業高債務引發的危機在即，歷史也可能重演。

違約率沖高

5 月，美國投行 Jefferries 重組部門老大及 Moelis 重組部現任負責人之一 Bill Derrough 就曾指出，目前債市一篇混亂，抵押債券發行量巨大，CCC 評級的垃圾債極其受歡迎，投資者追求高殖利率，而且沒有聯準會的介入，市場就不可能達到有序有效的平衡，這些現象都暗示着由債市引發的危機即將到來。

從瑞信研究報告中的圖表來看，在 2015 年之前，債券違約率在 1% 至 2% 之間徘徊了幾年，2015 年開始飆升，衝到過 5 年來最高點。2018 年開始後，違約率又開始沖高。這也驗證了投資銀行 Greenhill & Co. 重組業務部負責人之一 Neil Augustine 的說法。

即使經濟增速沒有下滑，整體信用水平沒有改變，單看債券發行量也能預計，將會有更高的違約量。

Jim Millstein 在彭博新聞的電視採訪中提醒道，美國現在的貿易政策很容易導致企業投資下降，消費者生產者的花費也會升高；對於美國生產者來說，需求也會縮小。

此前，Guggenheim 的首席資訊官 Scott Minerd 表示大量的公司債務將導致違約率上升，失業人數增加，並在推文中重申他的觀點。

市場低估了貿易政策對經濟的影響。股市的上漲只不過是最後的狂歡罷了。投資者最好趕緊賣出。

以史為鑑

除了宏觀層面對經濟狀況的擔憂，Millstein 還指出了下一次「危機」的具體的催化劑，也就是企業資產負債表中目前積壓了很多過去十年累計的債務，而債務是在過去低利率環境下產生的。

Millstein 認為美國企業債台高築將使經濟下滑，因為利率抬升將直接抑制投資。而且目前科技和工業企業的槓桿率過高，當經濟增速下降時，這些企業將受到威脅，有可能進一步導致一個惡性循環。

過去不乏相似的情形。2009 年起，全球非金融公司的垃圾債激增 58%，未償還債務達 37 兆美元，其中有兩兆美元債券評級為 B1 或低於 B1 級。2009 年起，美國公司債總量增速 49%，債券金額 88 兆美元，其中大部分資金都用於企業股票庫藏股。如果看公司債務占 GDP 的比例，再結合往年數據比較，這一比例已達到構成隨後金融危機的水平。

這麼一來，也許 Guggenheim Partners 收購 Millstein 的重組諮詢公司能得到合理的解釋：因為當經濟真的衰退，危機到來時，傳統銀行業務收入必然驟降，但同時重組諮詢業務將成為那時的創收大頭。