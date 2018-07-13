小型股羅素2000 ETF資金出逃 好日子已過？

在全球貿易緊張局勢升溫，許多企業受影響下，較專注於美國本土市場的小型股表現通常較好，追蹤小型股的基金 iShares 羅素 2000 ETF 今年以來已上漲 10%，然而過去 5 天資金已外流超過 10 億美元，使投資者擔憂這場貿易風暴是否開始蔓延至小型股。

iShares 羅素 2000 ETF 面臨資金撤離壓力

與大型跨國企業相比，營收來源主要來自國內市場的小型公司，在其他國家實施貿易保護政策，即提高關稅時，較不受威脅，因此股價表現相對較穩定。

FactSet 的統計數據顯示，由美國小型股所組成的羅素 2000 指數，其中公司營收的 78.6% 來自國內，在美中貿易戰升溫下，本土營收來源為股價提供較大的緩衝力。

羅素 2000 指數走勢

羅素 2000 指數 12 日上升 0.39% 收於 1690.28 點，追蹤該指數的基金 iShares 羅素 2000 ETF(IWM)，今年以來已上漲 10%，昨日上漲 0.48% 至 167.92 美元。然而，該基金面臨連續 5 天的資金外流，撤離金額已超過 10 億美元。

iShares 羅素 2000 ETF 走勢

Columbia Threadneedle Investments 的投資組合經理 Matthew Litfin 表示，小型股的執行長們，最近開始擔憂貿易戰，但他認為，在穩健的經濟背景以及稅改政策帶來利多，美國小型股第 2 季的盈利增長應該表現良好。

另一方面，Litfin 指出，川普政府對總額 2000 億美元的中國商品課徵 10% 關稅的新舉措，可能會進一步擴大小型股的風險，但一些策略師仍認為，在貿易戰風險攀升時，小型股仍然是投資的選項。

道富環球投資管理的資深經濟學家 Simona Mocuta 表示，儘管貿易鬥爭為經濟帶來很多不確定性，但公司不會因為這樣就推遲投資，所以一些小型股可能會因大型企業的投資或併購而獲利，此時為投資小型股的時機點。