新興市場教父：毫無疑問 我們將迎來一場金融危機

素有「新興市場教父」之稱的麥朴思（Mark Mobius）稱，中美貿易爭端或許不是 2018 年最糟糕的事，最可怕的是「一場世界範圍的金融危機將要來臨」，新興經濟體股市或在年底前進一步下跌 10%。

對於投資者而言，這位前富蘭克林 · 鄧普頓（Franklin Templeton）基金經理提出的上述預言可謂是華爾街最驚悚的。

麥朴思在新加坡接受彭博社採訪時表示，貿易爭端只是潛在金融危機的「序曲」，而廉價資金時代的終結是導致危機的根本原因。

毫無疑問，我們遲早將看到一場金融危機爆發，因為必須認識到：我們正與廉價資金時代揮手作別。對於很多公司需要依賴廉價的資金才能運轉下去的公司來說，將面臨一場真正的壓力。

這種壓力已經反映在市場中了：隨著聯準會和歐洲央行的貨幣政策正常化，新興市場今年出現了大幅動盪，隨之出現的還有美元升值及貿易局勢惡化。

那麼，麥朴思所說的「最糟糕的事」是什麼意思？

他預計，新興市場股市在年底之前將進一步跌去 10%，最終，將爆發金融危機。而年初至今，該股市已經從 1 月的高點跌去了 16%。

在麥朴思看來，為了應對發達國家央行的貨幣政策變化，一些新興經濟體選擇升息是一種短期解決方案，但對於高負債國家來說，這種反應措施可能適得其反，他們需要改善財政狀況，以提振投資者信心。

今年早些時候，現年 81 歲的麥朴思離開了供職多年的富蘭克林，創建了自己的投資公司 Mobius Capital Partners LLP。他認為，市場下跌將為精明投資者帶來買入機會，他目前正在籌集資金等待入場良機。