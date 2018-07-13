英特爾併購eASIC 金額未透露 多角化是重點

晶片大廠英特爾 (INTC-US) 週四 (12 日) 表示，計劃收購一家小型「類 FPGA」晶片商 eASIC，有助於進一步推動遠離純 CPU 業務的多角化經營目標。

英特爾未透露 eASIC 的交易條款。同樣總部都在加州聖克拉市的兩家公司將合併，由英特爾吸收約 120 人加入「可編程解決方案部門」。

英特爾股價週四收盤上漲 2.25% 至 52.35 美元。

英特爾股價日線趨勢圖

可編程邏輯閘陣列 (Field Programmable Gate Array，FPGA) 的開發源於英特爾自 2015 年以 167 億美元收購晶片製造商 Altera Corp 後開展，這是英特爾擴大個人電腦市場營收的基礎之一，並轉移對 CPU 業務的依賴。

Altera 專注於現場可編程晶片，解決運行需軟體優化通用晶片 (如英特爾目前的 CPU 晶片)，及特製專一用途晶片中取得平衡。

通用晶片成本低 (較可編輯)，但效率也低 (較可編輯)。而定制晶片效率高，但開發成本也同樣更高，然而，除了原始用途以外的其他效率也極低。

Altera 的晶片讓客戶在購買後通過重新編程將晶片的不同部分重新連接在一起，獲得特製晶片的一些好處，而無需採用通用晶片的設計。

通過 eASIC 併購，英特爾將有另一種選擇。如果客戶對英特爾目前的晶片有偏好設置，英特爾便能將程式在廠內設定，使晶片更接近「客製化」，但成本只比「大眾化」高出一點。

英特爾可編程解決方案集團負責人 Dan McNamara 提到，「編程改在工廠裡，而不是工廠外。雖然還是花費數十萬美元，但可以在 4 個月內完成，而不是 2 年」。

目前高端可編程晶片由英特爾自己內部生產，而低端的是給台積電 (2330-TW) 及 GlobalFoundries 外接訂單。但是否英特爾將自己生產 eASIC 晶片，英特爾目前還尚未作出決定。

此外，蘋果 (AAPL-US) 週四也公布了更新版的 Macbook Pro，將採用最新的英特爾第 8 代 Coffee Lake 處理器。

蘋果號稱新 15 吋機型效能將提高 70%，而 13 吋機型將提高 2 倍。