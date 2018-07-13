6月中國對美貿易順差創新高 外媒憂貿易戰再升級

中國海關總署今 (13) 日公布最新資料，6 月中國對美國貿易順差達 289.7 億美元，創有數據記錄 (自 1999 年起) 以來最高；外媒憂心，此事恐進一步激化美中貿易爭端。

中國海關總署資料顯示，2018 上半年，中國對美累積順差達 1337.6 億美元，高於去年同期的 1175.3 億美元。

中國對美國的巨額貿易順差，讓美國總統川普相當在意；美國自 7 月 6 日起，對價值 340 億美元的中國進口商品，加徵 25% 關稅；中國隨即祭出報復措施，對同等規模的美國進口商品徵稅。

川普當時便揚言，若美中無法達成協議，之後可能「再加碼」，對總值近 5000 億美元的中國商品，加徵關稅。

美國貿易代表署 (USTR) 本週發布聲明，擬另對價值 2000 億美元的中國商品，加徵關稅，將在徵求公眾意見程序結束後生效，貿易戰緊張情勢持續升溫。

美國貿易代表賴海哲表示，美國將對這些商品，課徵 10% 的關稅。

根據路透社報導，6 月中國對美國貿易順差，創有數據記錄以來最高，恐進一步激化美中貿易爭端。

CNBC 引述中國海關總署新聞發言人黃頌平的說法指出，美中貿易爭端，肯定會對全球貿易，造成負面影響。