〈美祭新關稅清單〉貿易戰升級 經濟學家：美國恐吃敗仗

美國擬另對價值 2000 億美元的中國商品，加徵關稅，貿易戰緊張情勢升溫；對此，耶魯大學經濟學家、摩根士丹利前亞洲區總裁 Stephen Roach 直言，美國恐吃敗仗。

美國貿易代表署 (USTR) 日前發布聲明，稱另對 2000 億美元中國商品加徵關稅的措施，預計於徵求公眾意見程序結束後，自 8 月 30 日起生效。

美國貿易代表賴海哲表示，美國將對這些商品，課徵 10% 的關稅。

中國商務部則強調，絕不屈服於美方的威脅，將進行反擊。

美國自 7 月 6 日起，對價值 340 億美元的中國進口商品，加徵 25% 關稅；中國隨即祭出報復措施，對同等規模的美國進口商品，加徵關稅。

美國總統川普當時便揚言，若美中無法達成協議，之後還可能「加碼」，對總值近 5000 億美元的中國商品，加徵關稅。

根據 CNBC 報導，Roach 指出，去年中國對美國出口貨品總額約 5050 億美元，美國對中國出口貨品總額僅 1300 億美元，「但這不代表中國在這場貿易戰中，會先彈盡糧絕。」

Roach 分析，對美國來說，中國是相當重要的低成本商品來源國；此外，中國也是美國國債最大買主，讓美國得以獲取填補預算赤字的資金，「這些預算赤字，已越滾越大。」

Roach 說，想在貿易戰中獲勝，並不容易，「美國可能會輸」。

不過，安聯集團首席經濟顧問 Mohamed El-Erian 認為，與包括中國在內的其他國家相比，美國市場表現，明顯較佳，由此可見，「美國將在貿易戰中獲勝」。