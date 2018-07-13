特斯拉重要銷售助力稅收抵免 即將進入尾聲

周四特斯拉的官網顯示，該公司電動車在美國的銷量已經達到 20 萬輛，意味著該公司電動車的重要銷售刺激措施－－7500 美元的聯邦抵稅將於 12 月 31 日到期。

美國政府的這項抵稅政策旨在支持電動車生產商，但是一旦其產量提高，成本降低，該公司就不再享受該項抵稅政策。

根據規定，12 月 31 日之後，購買特斯拉電動車的顧客能享受的聯邦抵稅額將減半至 3750 美元。兩個季度之後，抵稅額將再次減半，並於 2019 年底左右全部取消。

特斯拉也是第一家達到 20 萬輛門檻並觸發稅收抵免進入尾聲的電動汽車製造商，但目前通用汽車和日本尼桑電動車產量也接近 20 萬輛。

有人猜測，特斯拉為了保住這項銷售刺激政策，故意緩慢提高 Model 3 產量，以延遲達到 20 萬輛總產量的目標。

特斯拉第第二季產量為 53339 輛，較第第一季提高 55%，主要由於該公司 Model 3 電動車產量終於進入正軌。Model 3 電動車產量占該公司第第二季電動車總產量的一半以上，其他的為 Model S 轎車和 Model X越野車。

分析師指出，隨著特斯拉這項銷售助力的到期，可能會提升特斯拉電動車在今年年底前的銷量。

Model S 轎車和 Model X 越野車售價可能超過 10 萬美元。Model 3 更為實惠，起價 3.5 萬美元，但目前僅出售更為昂貴的版本。特斯拉 CEO 馬斯克 6 月 5 日表示，低價版本的 Model 3 將於今年年底前開始發售。

本月初特斯拉 CEO 馬斯克表示，特斯拉在 6 月最後一周生產了 5031 輛 Model 3，完成了屢次拖延的目標產量。他預計到 8 月下旬 Model 3 將實現周產 6000 輛，「特斯拉終於成了一家真正的汽車公司」。

但特斯拉最大的空頭 Vertical Group 分析師 Gordon Johnson 當時指出，對於 6 月最後一周的 Model 3 產量，特拉斯用了所謂「出廠」的措辭，這和汽車行業傳統意義上已經完成生產的車輛不是同一個維度的概念，因此實際可交付的 Model 3 數量還要打折扣。

此外，6 月 19 日離職的特斯拉前工程師 Martin Trippy 向美國證監會 SEC 的告密辦公室提供線索，稱 Model 3 產量被虛報了 44%，車輛電池組件存在誘發起火的安全隱患，特斯拉涉嫌誤導投資者。特斯拉 6 月 20 日起訴此人，告密令「戰火」驟然升級。

周四，截止發稿，特斯拉股價下跌 1.5%，至 314.26 美元。