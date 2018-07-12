大股東受夠了！直言特斯拉應專注於轉虧為盈

電動汽車商特斯拉 Tesla (TSLA-US) 執行長馬斯克 Elon Musk 近期新聞不斷。繼試圖以旗下公司製作的潛水艇，解救困在山洞裡的泰國足球小將後，馬斯克近日似乎希望再次分散投資人的注意力，打算「拯救」美國密西根州的自來水問題。

然而，似乎不是所有人都買帳，一位推特網友即在馬斯克推特上表示，希望馬斯克與其處理自來水問題，不如先公布特斯拉新一季現金流量表。

網友希望特斯拉繳出好看的財報 / 圖：推特

特斯拉第 4 大股東 Baillie Gifford & Co. 合夥人 James Anderson 週三 (11 日) 提到，希望特斯拉能專注於主要業務。然而，因目前馬斯克擁有公司約 33% 的投票權，估計不會將 Anderson 的話聽進去。

Baillie Gifford 目前擁有約 1280 萬股特斯拉股票，市值約 40 億美元。

目前特斯拉的前 3 大股東分別為執行長馬斯克、資產管理公司 T. Rowe Price (TROW-US)、及富達 Fidelity 母公司 FMR LLC。

特斯拉股價週三 (11 日) 收盤下跌 1.09% 至 318.96 美元，與今年初的 320 美元水位相差不多，但今年來股價起伏不斷，價差範圍為最低的 252 美元至最高的 370 美元。

特斯拉股價日線趨勢圖

前特斯拉技術員 Martin Tripp 上週五 (6 日) 也向美國 SEC 舉報特斯拉的不是。他宣稱特斯拉把含有危險洞孔的電池裝在車內、高估了 44% 的 Model 3 產量、及系統性的使用已廢棄零件，降低車輛的安全性。

此外，雖然特斯拉今年第 2 季共出貨了 40,740 輛 Model S、X、及 3 車款，但似乎也快到達美國電動車 20 萬輛、7500 美元的補助上限 。

外媒計算了補助對特斯拉的價格影響發現，如特斯拉將第 20 萬輛車延至 7 月 1 日後交貨 (而不是 6 月 30 日)，將能獲得 3.66 億美元的補助。