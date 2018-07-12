Model 3產量高估44%？與特斯拉鬧翻的前員工向SEC告密

在特斯拉忙著慶祝第二季末 Model 3 產量終於達標，忙著開拓中國市場，忙著追趕 CEO 馬斯克口中的 8 月周產 6000 輛目標時，不到一個月前離職的員工向美國證監會 SEC 告密，矛盾驟然升級。

特斯拉前工程師 Martin Tripp 似乎是與馬斯克「槓上了」。他在 6 月 19 日離職，6 月 20 日被特斯拉起訴為「蓄意破壞者」。除了向財經媒體四處爆料，Tripp 還給 SEC 的告密辦公室提供線索。

他聲稱，特斯拉向投資者虛報了 Model 3 的產量數據，實際完成的產量可能比新聞稿中低了 44%。為了追求達標，特斯拉把打了洞的電池組裝進 Model 3，而且把電池組件排列得過於緊密，沒有很好的安全防護，提升了未來起火的風險。特斯拉還「系統性」地重新利用堪稱廢物的零部件。

馬斯克 7 月 2 日稱，特斯拉在 6 月最後一周生產了 5031 輛 Model 3，完成了屢次拖延的目標產量。他預計到 8 月下旬，Model 3 將實現周產 6000 輛，「特斯拉終於成了一家真正的汽車公司」。

但特斯拉最大的空頭、押注股價會跌 70% 的 Vertical Group 分析師 Gordon Johnson 當時指出，對於 6 月最後一周的 Model 3 產量，特拉斯用了所謂「出廠」的措辭，這和汽車行業傳統意義上已經完成生產的車輛不是同一個維度的概念，因此實際可交付的 Model 3 數量還要打折扣。

特斯拉與前員工 Tripp 的「恩怨」也堪稱戲劇性。

據特斯拉的訴狀，此人自製電腦程序入侵了特斯拉製造操作系統 TMOS，未經授權擅自導出機密數據，事後還試圖掩蓋電子足跡。他的動機只是因為被拒絕了升職請求。

特斯拉還在起訴 Tripp 的一天後對 CNBC 表示，涉嫌數據盜竊和駭客行為的該名前員工可能威脅要攻擊內華達州的超級電池工廠，據稱要「進行掃射」，並報告了警方。

不過，SEC 告密者通常被制定的律所 Meissner Associates 稱，懷疑特斯拉起訴這名前員工目的不純，部分是想藉此做媒體宣傳，來令此人閉嘴和名譽受損。律所創始人 Stuart Meissner 曾擔任過紐約州的助理檢察長。

據彭博社介紹，美國證監會 SEC 於 2011 年推出了告密項目，如果告密者主動提供特殊資訊，並導致成功的執法行動，將得到現金獎勵，數額是被罰款至少 100 萬美元案例的 10%-30%。至今，SEC 已經發放了至少 2.66 億美元此類獎金，2016 年一位孟山都員工因揭發公司不正當的會計手段，被獎勵了 2200 萬美元。

素以「毒舌」著稱的金融部落格 Zerohedge 指出，如果 Tripp 指控的一系列「驚人安全違規」事件屬實，將摧毀市場對馬斯克所剩無幾的信任感。不過這一消息目前尚未影響特斯拉股價，收盤前交投 318 美元，接近五日高位。